Peinlich: Vater verwechselt Kylie Jenner!

"Keeping Up With The Kardashians"-Star Caitlyn Jenner meinte es eigentlich nur gut und postete gleich vier zuckersüße Fotos auf Instagram , um seiner Tochter zum 22. Geburtstag zu gratulieren – leider zeigten die Aufnahmen aber nicht Kylie, sondern fälschlicherweise ihre Schwester. LOL! Dazu schrieb er ganz süße Worte, die an Kylie Jenner gerichtet waren: "Das Leben war damals so einfach, aber heute ist es so gut. Alles Liebe zum Geburtstag, mein kleines Baby Kylie Jenner." Hier siehst du eines der Fotos: