Miley Cyrus: Ihre süßesten Throwback-Pics mit Hailey Bieber, Selena Gomez und Co.

Miley Cyrus: Weltfrauentag ist jeden Tag

Der Weltfrauentag am 8. Mai ist für Frauen auf der ganzen Welt ein wichtiges Datum. Doch Miley Cyrus sieht das ganz anders. Die Sängerin erklärte in ihrem jüngsten Instagram-Post jeden Tag zum Weltfrauentag. Die "Nothing breaks like a Heart"-Interpretin postete ein Video von ihrem Auftritt von 2009 bei "Just Stand Up For Cancer". Damals trat sie gemeinsam mit Rihanna, Beyoncé, Mariah Carey, Leona Lewis und vielen weiteren Musikerinnen auf, um Spenden für die Bekämpfung von Krebs zu sammeln. Zu diesem Video schrieb Miley Cyrus: "Weltfrauentag, ja, ich weiß, offiziell war er vor 2 Tagen, aber ich habe jeden verdammten Tag zum Weltfrauentag erklärt. Deswegen, Bam!"

Miley Cyrus: Süße Throwback-Bilder

Als Hommage an alle Frauen auf der Welt postete die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story einige Throwback-Pics von sich und weiteren starken Frauen aus dem Showbusiness. Wir haben die coolsten für euch zusammengestellt:

Da Kylie Jenner nun die jüngste Selfmade-Milliardärin ist, nahm Miley Cyrus dies zum Anlass, um einen Witz zu reißen. "Kylie zahlt beim nächsten gemeinsamen Dinner", heißt es auf dem Bild :) Instagram@mileycyrus

So süß: Die alte Disney-Clique vereint auf einem Bild. Auch heute sind Miley, Selena Gomez und Demi Lovato noch gute Freundinnen. Instagram@mileycyrus

Heiße Küsse zwischen Katy Perry und Miley Cyrus! Instagram@mileycyrus

Schauspielerin Emma Roberts und Miley haben auf dem Throwback-Bild sichtlich Spaß miteinander. Instagram@mileycyrus

Hailey Bieber und Miley waren einfach zuckersüß. Wusstet ihr, dass die beiden sich auch schon als Kinder kannten? Instagram@mileycyrus

Die beiden Girls stehen für mega Frauenpower! Millie Bobby Brown und Miley Cyrus engagieren sich beide für zahlreiche Charity-Projekte. Instagram@mileycyrus

Hot, hotter, Miley & Nicki! Diese Girls sind Vorbilder für Millionen von Frauen auf der ganzen Welt. Instagram@mileycyrus

