Netflix Planung für 2021: 70 neue Filme in einem Jahr!

Während wir so von Lockdown zu Lockdown hüpfen, bleibt uns eigentlich nur eins: Filme oder Serien gucken. Zum Glück erwarten dich 2021 schon viele neue Serien auf Netflix, Disney+ und Amazon. Aber wie sieht es mit neuen Filmen aus? Auch hier haben wir gute Neuigkeiten! Netflix hat jetzt krasse Planungen für dieses Jahr veröffentlicht. 2021 möchte der beliebte Streaming-Dienst nämlich satte 70 Filme veröffentlichen. Was bedeutet, dass es jede Woche neue Filme geben wird! Wir verraten euch, welche Film-Highlights ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Noch sind nicht alle Starttermine und Details bekannt, wir werden neue Infos natürlich sofort ergänzen, sobald sie da sind.

"Finding Ohana"

Starten wir mit einem Film, den ihr schon sehr bald betrachten könnt: "Finding Ohana" läuft nämlich ab dem 29. Januar auf Netflix. In den Hauptrollen sehen wir unter anderem Sänger Alex Aiono. Es geht um zwei Teenager, die von Brooklyn (New York) nach Oahu (Hawaii) reisen, um ihren Wurzeln nachzugehen. Perfekt für alle, die sich im Lockdown nach etwas Urlaubsfeeling und Abenteuer sehnen! "Ohana" ist übrigens hawaiianisch und bedeutet "Familie".

"Afterlife of the Party"

Victoria Justice ist zurück! Im neuen "Netflix"-Film "Afterlife of The Party" stirbt sie noch in ihrer Geburtstagswoche. Überraschenderweise bekommt sie eine zweite Chance auf der Erde, um ihre Fehler wiedergutzumachen und Frieden mit ihren Liebsten zu schließen. Schafft sie dann das Ticket für den VIP-Raum aka Himmel zu ergattern?

"MOXIE"

Fans von "After Passion"-Star Josephine Langford können sich auf einen neuen Film freuen – ein High-School-Drama! Genervt von Sexismus und toxischen Vibes an ihrer Schule, beschließt eine schüchterne 16-Jährige eine kleine Revolution zu starten. Ganz wie ihre rebellische Mutter früher. Wir lieben es jetzt schon, mehr solcher Teenage-Power-Filme bitteeeeee!

"Kissing Booth – Teil 3"

Schon lange sammeln wir alle Infos zum 3. Teil von "The Kissing Booth". Hauptdarstellerin Joey King hat bereits verraten, dass wir uns im Sommer 2021 auf dem Netflix-Film freuen können. Worum es geht? Elle muss sich entscheiden auf welches College sie geht: zu ihrer großen Liebe oder doch lieber dem besten Freund?

"To All The Boys I've Loved Before – Teil 3"

Traurig aber wahr: Unser Lieblingsfilm mit Cuties Noah Centineo und Lana Condor geht in die letzte Runde. Mittlerweile sind schon viele Details zu Teil 3 von "To All The Boys I've Loved Before" veröffentlicht worden. Wir können es kaum erwarten, wie sich Lara Jean (Lana Condor) auf den Abschluss der High School vorbereitet.

"A Week Away"

Will (Kevin Quinn) ist ein richtiges Problemkind und muss sich entscheiden: Entweder die Jugendstrafanstalt oder ein christliches Sommercamp. Er entscheidet sich für letzteres, verliebt sich in Schauspielerin Bailee Madison und findet Glück an einem Ort, an dem er es nie erwartet hätte.

"Don't Look Up"

Auch 2021 hat Netflix einen Kracher auf Lager: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Cate Blanchett and Meryl Streep, Ariana und Kid Cudi in einem Film? Kein Scherz! Es geht (wie ironisch) um eine bevorstehende Apokalypse durch einen Kometen, der die Welt zerstören soll.

"Escape from Spiderhead"

Ihr mögt es crazy? Dann ist dieser Film genau das Richtige für euch. "Escape from Spiderhead" basiert auf einer Kurzgeschichte aus der New York Times, in der ein brillanter Wissenschaftler Drogen entwickelt, die Gefühle und damit auch den Willen kontrollieren können. Die Kirsche auf der Sahnetorte: Chris Hemsworth und Miles Teller sind dabei!

"Love Hard"

"Vampire Diaries"-Fans aufgepasst! In "Love Hard" bekommen wir die wunderschöne Nina Dobrev zu sehen. Eine chaotische, romantische Komödie, die sich mit den Tücken des Online-Dating beschäftigt.

"MALCOME & MARIE"

Am 5. Februar startet außerdem ein romantisches Drama mit Zendaya, die die Freundin eines Filmemachers spielt. Zuerst scheint alles gut zu sein, doch dann wird ihre Liebe auf die Probe gestellt. Eine Hollywood-Romanze der Extraklasse mit Vintage-Vibes in Schwarz-Weiß!

"The Princess Switch 3"

Fans von Weihnachtsfilmen aufgepasst! Natürlich wird es im Winter auch eine Fortsetzung von "The Princess Switch" geben. In den Hauptrollen: Vanessa Hudgens, die sich vermutlich wieder von Doppelgänger zu Doppelgänger switcht.

"tick, tick … BOOM!"

Ihr habt noch nicht genug von Vanessa Hudgens? Perfekt! Sie wird nämlich auch in dem neuen Netflix-Film "tick, tick … BOOM!" mitspielen. Die Geschichte dreht sich (es könnte gar nicht passender sein) um ein Musical! Ein junger Theater-Komponist versucht seinen großen Durchbruch in New York zu ergattern, darunter leidet nur sein Privatleben. Wie entscheidet er sich: Glück oder Karriere?

"Munich"

Zwischen den ganzen internationalen Movies verbirgt sich auch ein Film-Highlight aus Deutschland mit Jannis Niehwöhner! "Munich" wird ein historisches Drama, welches im Zweiten Weltkrieg spielt. Gedreht wurde dafür, wie der Name schon verrät, in München.

