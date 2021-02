Revolutionäre Aktion an der Wallstreet!

Die Wallstreet ist eine weltbekannte Geschäftsstraße in New York, an der sich unter anderem die größte Wertpapierbörse der Welt befindet. Genau dort sorgten tausende Amateur-Aktienhändler, die sich auf Reddit zusammengeschlossen haben, für riesiges Aufsehen. Sie beschlossen nämlich, den ganz Großen eins auszuwischen und kauften sich Aktien von GameStop, einer Einzelhandelskette, die sich auf Konsolen und Computerspiele spezialisiert. Der Wert einer Aktie stieg dadurch in kürzester Zeit von $18 auf $400. Die "Reddit-Army" erreichte, was sie wollte und machte professionellen Aktienanlegern und Spekulanten, die durch diese Aktion mehrere Milliarden verloren, eine Kampfansage.

Netflix verfilmt Spektakel um „GameStop“

Streaming-Riese Netflix hat sich nur kurze Zeit nach dem Vorfall, schon die entsprechenden Rechte zur Verfilmung gesichert. Der Oscar-prämierte Mark Boal soll das Drehbuch mit Unterstützung von Scott Galloway schreiben. Die Hauptrolle geht an Noah Centineo (hier findest du 10 Fakten über den "To All The Boys I’ve Loved Before"-Star), den wir als Nächstes aber erstmal in Teil 3 von "To All The Boys" sehen werden. Wie genau Netflix die Geschichte umsetzen will, steht noch nicht fest, sie wollen sich aber nicht nur auf die aktuelle GameStop-Situation konzentrieren, sondern auch allgemein die Thematik behandeln, welchen Einfluss soziale Medien auf den Alltag der Menschen oder zum Beispiel Wahlen haben. Auch wenn es wahrscheinlich noch etwas dauern wird, bis wir den Film sehen können: Wir sind schon MEGA gespannt!

