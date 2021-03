Taylor Swift ist ein Pop-Phänomen, das erst kürzlich die Fans mit einem neuen Song überrascht hat! Sie ist eine Person, über die sich jeder Mensch eine eigene Meinung zu bilden scheint. Als Promi im Rampenlicht, ist es für die Sängerin nicht ungewöhnlich, auch mal wegen bestimmter Dinge kritisiert zu werden. Sie sprach selbst erst neulich über den größten Fehler ihrer Karriere. Doch die Netflix-Serie „Ginny & Georgia“ hat mit einem als „Joke“ getarnten frauenfeindlichen Diss gegenüber Swift über die Stränge geschlagen! Der Shitstorm auf Twitter ist groß – genauso wie die Grundproblematik, die hinter solchen „witzigen“ Seitenhieben steht. Zuvor aber für die Auflockerung eine Galerie mit lustigen Fakten über Taylor Swift und Co.!

Der „Ginny & Georgia“-Diss gegen Taylor Swift

Was ist passiert? In der Netflix-Serie „Ginny & Georgia“ dreht es sich um die Beziehung zwischen Tochter (Ginny) und Mutter (Georgia), die sich nach dem Tod des Vaters und Ehemannes neu im Leben orientieren müssen. In der letzten Folge der ersten Staffel glaubt Georgia, dass Ginny mit ihrem Freund schlussgemacht hat. Ginny entgegnet genervt: „Was juckt es dich? Du lässt Männer schneller fallen als Taylor Swift.“ Autsch! Die Fans auf Twitter reagierten prompt auf den verbalen Tiefschlag und rufen aus: „RESPECT TAYLOR SWIFT!“

Warum sind die Leute so genervt? Zum einen, weil Swift wegen ihrer Songs, die sich öfter mit (Ex-)Beziehungen auseinandersetzen, ständig angegangen wird. Zum anderen, weil es sich hier um einen (leider) klassischen Fall von Frauenfeindlichkeit handelt, die als „Witz“ verkauft wird. Es ist schlicht „slut shaming“, also das Bloßstellen von einer Frau, weil sie es wagt (!) mehr als eine sexuelle Beziehung in ihrem Leben zu haben. Am besten noch, bevor sie verheiratet ist und ihre Familie die Mitgift mit ihrem versprochenen Verlobten ausgehandelt hat. 🙄 In welchem Jahrhundert leben wir noch gleich?

Was Taylor Swift dazu sagt

Zu dem neuesten Diss über das (Privat!) Leben von Swift, hat sich die Sängerin noch nicht geäußert. Muss sie auch nicht. Sowieso nicht, weil sie sich schon öfter für das Thema rechtfertigen musste. Über die Heuchelei der Gesellschaft hat sich Swift schon 2015 geäußert (wir sind in den letzten sechs Jahren richtig weit gekommen, offenbar 😒). „Ein Mann, der über seine Gefühle aus einem verletzlichen Standpunkt aus schreibt, ist mutig; eine Frau, die das tut, gibt zu viel von sich preis und ist weinerlich“, so Swift. „Niemand sagt so etwas über Ed-Sheeran. Niemand sagt so etwas über Bruno Mars“, stellt die Sängerin in einem anderen Interview fest. „Ehrlich gesagt, ist das ganz schön sexistisch.“ Wie Recht sie hat!

Frauenfeindlichkeit sei etwas, womit die Leute aufwachsen. „Feminismus“, so Swift weiter, „ist für mich die wichtigste Bewegung, der man sich anschließen kann, weil es einfach ein anderes Wort für ‚Gleichberechtigung‘ ist.“ Man kann nur hoffen, dass eine Serie, wie „Ginny & Georgia“, eine der wenigen mit PoCs (People of Color) als einen Hauptcharakter, die um das Thema Gleichberechtigung wissen sollte, in Zukunft genau das mehr auf dem Radar hat.

