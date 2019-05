Taylor Swift: Das war der größte Fehler ihrer Karriere

Sängerin Taylor Swift hat sich jetzt öffentlich für einen ihrer größten Fehler entschuldigt: Sie hatte vor vielen Jahren in The Ellen Show Joe Jonas bloß gestellt!

Taylor Swift war mit Joe Jonas liiert

"ME"-Sängerin Taylor Swift (29) war kürzlich zu Gast in der beliebten US-Show The Ellen Show und hat über ihre frühere Beziehung mit "Jonas Brothers"-Sänger Joe Jonas gesprochen. Omg könnt ihr euch noch daran erinnern, als Taylor Swift mit Joe Jonas (29) zusammen war? Die beiden haben sich 2008 vier Monate lang gedatet. Das ist inzwischen 11 Jahre her! Heute können wir uns das kaum noch vorstellen, schließlich ist Joe Jonas inzwischen glücklich mit "Game of Thrones"-Star Sophie Turner verheiratet.

Taylor Swift: Das war ihr größter Karriere-Fehler

Doch was hat die Sängerin in der Show mit Ellen DeGeneres erzählt? Die Moderatorin hatte sie gefragt, was das Rebellischste gewesen sei, das Taylor je als Teenager gemacht hatte. Daraufhin hat die hübsche Blondine erstmal ziemlich ertappt geguckt und dann gesagt: "Als ich damals in deiner Show Joe Jonas schlecht gemacht habe!" Wow, sie hatte Joe mal schlecht gemacht?!

Um das zu erklären, müssen wir wieder 11 Jahre zurückgehen. Die 18-jährige Taylor, frisch getrennt von dem Jonas Brother-Sänger, war damals auch zu Gast in der Ellen Show. Dort ließ sie dann die Bombe platzen, dass Joe sie am Telefon abserviert hatte – und zwar in 27 Sekunden! Oh no! Taylor hatte damals noch betont, dass ein 27-Sekunden-Anruf sicher ein Rekord gewesen sei.

Taylor Swift entschuldigt sich wegen Joe Jonas

Wenn die erfolgreiche Sängerin, die aktuell mit Schauspieler Joe Alwyn zusammen ist, heute darüber nachdenkt, tut es ihr leid. "Jetzt können wir darüber lachen", sagte die 29-Jährige. "Aber damals war es einfach zu viel! Ich war gerade mal 18 Jahre alt. Das war wohl so ein Teenager-Ding", erzählt sie weiter. Es ist der blonden Beauty deutlich anzumerken, dass es ihr peinlich ist. Aber hey: Jeder macht mal Fehler! Zum Glück können die beiden darüber lachen. Schließlich sind beide wieder glücklich vergeben und die Sache ist Schnee von gestern! Moderatorin Ellen konnte sich nicht mal mehr daran erinnern .. :)

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: