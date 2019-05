Sophie Turner & Joe Jonas: Heimliche Hochzeit

Sophie Turner & Joe Jonas: Alles anders, als geplant

Dass Sophie Turner und Joe Jonas noch dieses Jahr heiraten wollen, daraus haben die beiden nie ein Geheimnis gemacht. Dass es allerdings so schnell gehen würde, hätte wohl kaum jemand erwartet. Denn eigentlich hatten die GoT-Schauspielerin ("Sansa Stark") und der Sänger angegeben, dass es eine Sommerhochzeit in Frankreich werden solle. An diesen Plan haben die beiden sich allerdings nicht gehalten: Sie sagten gestern in einer kleinen Kapelle in Las Vegas „Ja“ zueinander. Die Zeremonie fand in kleinem Rahmen direkt nach den 2019 Billboard Music Awards statt, bei denen die beiden zuvor noch als Stargäste über den roten Teppich gelaufen waren. Sophie trug einen trägerlosen weißen Overall und einen traditionellen Schleier, während Joe seiner Agebeteten in einem grauen Anzug das Jawort gab.

Joe Jonas & Sophie Turner: Live-Videos von der Hochzeit

Öffentlich wurde das Ganze durch den US-amerikanischen DJ Diplo, der als Hochzeitsgast mit am Start war und seine 5,2 Millionen Insta-Follower live an dem Spektakel teilhaben ließ. Unter den wenigen geladenen Gästen soll übrigens auch Sänger Khalid gewesen sein und selbstverständlich waren auch Joes Brüder Nick und Kevin anwesend. Ob die Las-Vegas-Hochzeit geplant war, oder die beiden sich spontan entschlossen haben, etwas früher als angedacht vor den Traualtar zu treten, ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass die angekündigte Sommerhochzeit trotzdem noch stattfinden wird.

