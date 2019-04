„Game Of Thrones“-Star Sophie Turner packt über Penis von Joe Jonas aus

Sophie Turner & Joe Jonas: Große Liebe

Sophie Turner und Joe Jonas sind bereits seit drei Jahren zusammen. Gerade sind die beiden dabei, ihre Hochzeit zu planen! Über ihr Liebesleben verraten die „Game Of Thrones“-Darstellerin und der Sänger allerdings nur selten etwas. Umso überraschender ist es jetzt, dass die Britin jetzt total offen ausgerechnet über Joes bestes Stück plauderte. Als Sophie Turner (23) und ihre zwei Jahre jüngere „Game Of Thrones“-Kollegin vor Kurzem dem „Roling Stone“ ein gemeinsames Video-Interview gaben, kam es zu einer ungeplanten, aber dafür umso witzigeren Situation.

Joe Jonas: Sein Penis ist durchschnittlich

In der Serie spielen sie die beiden die Stark-Schwestern „Sansa“ und „Arya“ und auch im echten Leben haben Sophie Turner und Maisie Williams eine ganz besondere Verbindung zueinander: Sie wurden im Laufe der Jahre allerbeste Freundinnen. Kein Wunder also, dass sie sich alle Geheimnisse erzählen. Davon profitieren jetzt die Fans, denn während des Interviews sollte Maisie beschreiben, wie sehr Sophie in den vergangenen Jahren in ihrer Persönlichkeit gewachsen ist – und das nicht zuletzt wegen ihres Verlobten! „Seitdem du Joe getroffen hast, bist du enorm gewachsen“, sagte Maisie Williams an Sophie Turner gerichtet und konnte sich eine zweideutige Anspielung dann nicht verkneifen: „Riesig, wenn du weißt, was ich meine.“ Ohne zu zögern stieg Sophie direkt auf das Spielchen ein und entgegnete „Durchschnitt!“, woraufhin beide lachen mussten. Dass es sich hier nicht mehr um ihre Persönlichkeitsentwicklung handelte, sondern um Joes Penis, liegt wohl auf der Hand. So viel wollte Sophie aber eigentlich nicht über das beste Stück ihres Lovers verraten und bat daraufhin lachend darum, die Szene aus dem „Rolling Stone“-Video rauszuschneiden. Tja, daraus wurde leider bzw. zum Glück nichts. Ob Joe Jonas dieses intime Geständnis seiner Verlobten wohl auch so witzig findet, wie wir?

