Taylor Swift: Hochzeit?

Seit mehr als zwei Jahren ist Joe Alwyn nun schon der Mann an der Seite von Taylor Swift . Und es sieht ganz so aus, als würden die beiden bald Nägel mit Köpfen machen…

Taylor Swift: Bald kommt der Heiratsantrag

Taylor Swifts Freunde sind überzeugt: Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie ihren Freund Joe Alwyn heiraten wird. Zwischen der 29-jährigen Sängerin und ihrem ein Jahr jüngeren Freund läuft es offenbar so gut, dass alle Zeichen auf Hochzeit stehen! Das bestätigte jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber dem Magazin „Us Weekly“: "Taylor glaubt wirklich, dass Joe für sie der Eine ist. Sie will sich mit ihm verloben."

Taylor Swift: So soll ihr Verlobungsring aussehen

Die Freunde der Amerikanerin sollen sogar schon Wetten abschließen, wann wohl der Antrag kommt. Der Insider ist sich jedenfalls sicher: „Joe will sie heiraten und sie will ihn heiraten. Er wartet nur noch auf den richtigen Moment, in dem er sie fragen kann. Er will, dass es ein unvergesslicher und sehr besonderer Moment wird!“ Auch wie Taylors Traum-Verlobungsring aussehen soll, weiß die unbekannte Quelle „Us Weekly“ zufolge: „Sie hätte gerne etwas elegantes, schlichtes“, heißt es.

