Netflix „The Witcher“ Staffel 2: Aus und vorbei!

"The Witcher" Staffel 2: Wie verhext!

Als im Dezember 2019 die erste Staffel der Rollenspiel/Buch-Verfilmung von "The Witcher" auf Netflix an den Start ging, kümmerte sich noch niemand um Corona . . . Jetzt – über ein Jahr später sieht es schon ganz anders aus (ihr kennt das ja alles 😉). Aber auch Hollywood und Superproduktionen wie „The Witcher“ litten unter den Folgen des Coronavirus. „Haus des Geldes“ und viele andere Hitserien müssen deswegen verschoben werden. Und auch der Netflix Crew von „The Witcher“ machten Corona-Erkrankungen am Set und Lockdowns das Leben schwer.

Neue Staffel von "The Witcher" endlich abgedreht

Wer auf News vom Set zu „The Witcher“ und die neuen Abenteuer von Geralt von Riva (Henry Cavill) wartet, folgt nicht (nur) dem offiziellen Account auf Instagram, sondern auch den Crew Mitgliedern. Denn die liefern verlässlich und regelmäßig viele kleine Infos, die für Fans wichtig sind. Ein Tipp: der kleine aber interessante Account der offiziellen MakeUp-Artistin Jacqueline Rathore, die ganz leise, klamm und heimlich gestern in ihren Storys die mega News postete: „Wir sind fertig mit The Witcher 2“ schreibt sie – und das krasse: der Dreh konnte trotz allen Troubels sogar noch früher – einen Tag um genau zu sein – abgeschlossen werden.

"The Witcher" Crew-Mitglied Jacqueline hat die News verraten: Die zweite Staffel ist abgedreht! instagram.com/rathorejacqui/

Wann kommt „The Witcher“ Staffel 2?

Für Fans heißt das: aufatmen! Denn wenn die Drehs im Kasten sind, heißt es „nur“ noch Nachproduktion! Ebenso wie andere Netflix-Serien müssen sich Fans aber noch gedulden: denn die neuen Folgen werden frühestens Ende 2021 oder eher auch in 2022 erwartet. Immerhin: vielleicht können wir alle die zweite Staffel dann auch ohne Corona-Sorgen gucken! Schön wär’s!