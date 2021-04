"Kissing Booth" 3 kommt nicht wie geplant!

"The Kissing Booth" 3: Netflix-Film kommt nicht im Mai

Wann kommt "The Kissing Booth" Teil 3? Schon lange warten Fans darauf den letzten Teil der Netflix-Reihe mit Jacob Elordi und Joey King zu sehen. Bisher wurde vermutet, dass er Film im Mai kommen wird. Schließlich hat der erste Teil von "The Kissing Booth" im Mai seine Premiere gefeiert, aber wie es aussieht, wird Netflix erst später mit Nachschub rausrücken. Im Film wird sich Elle (Joey King) entscheiden müssen. Mit wem will sie studieren: mit ihren Boyfiren Noah (Jacob Elordi) in Harvard oder BFF Lee (Joel Courtney) in Berkeley? Im Netflix-Film spielen Joey und Jacob noch ein Paar, obwohl sie sich bereits 2019 getrennt haben. In einem Interview hat "The Kissing Booth"-Star Joey King verraten, wie es war mit ihrem Ex zu drehen.

Wann startet "The Kissing Booth" 3 auf Netflix?

Eine Frage ist jedoch immer noch unklar: Wann startet der dritte Teil von "The Kissing Booth"? Tja, aktuell gibt es nur eine sehr vage Aussage von Netflix und Joey King: Sommer 2021 soll es mit dem Film weitergehen. Wir wissen jetzt, dass es schon mal nicht der Mai ist, also muss der Start irgendwann zwischen Juni und September 2021 liegen. Der zweite Teil der "Kissing Booth"-Reihe erschien im Juli 2020, deshalb vermutet man sehr stark, dass Netflix diesen Monat als Release ins Visier fasst. In Amerika tippt man auf Freitag, den 2. Juli, denn das darauffolgende Wochenende ist ein Feiertags-Weekend, was dem Film sicher höhere Einschaltquoten geben würde. Wir sind sehr gespannt, wann wir mit "The Kissing Booth" 3 rechnen können und sagen euch natürlich sofort Bescheid, wenn es etwas Handfestes zu verkünden gibt!

