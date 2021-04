Netflix-Hype „Shadow And Bone“: Aussicht auf 2. Staffel

„Shadow And Bone – Legenden der Grisha“ startet heute auf Netflix. Die Serie beruhtt auf den Büchern des Autoren Leigh Bardugo und hat bereits eine ziemlich große Fangemeinde hinter sich versammeln können. Nun gilt es, die Menschen von der Serie zu überzeugen, die die Bücher nicht kennen. Eine zweite Staffel ist bereits jetzt gesichert, auch wenn Netflix dazu noch kein offizielles Statement abgegeben hat! Wir verraten euch, was wir bereits über Staffel 2 wissen.

Die 10 teuersten Netflix-Serien

Darum geht es bei „Shadow And Bone“

Die Fantasy-Buchreihen von Autor Bardugo erzählen unterschiedliche Geschichten, die aber alle in derselben Welt spielen. Die Serie bei Netflix wird zwei Bücher aus zwei unterschiedlichen Buchreihen verfilmen und in der ersten Staffel zusammen behandeln, nämlich „Goldene Flammen“ (im Original „Shadow And Bone“) und „Das Lied der Krähen“ (im Original „Six of Crows“). Dadurch ergeben sich zwei Handlungsstränge: Zum einen die Geschichte von Alina Starkov (Jessie Mei Li), eine Kartografin in einem Königreich, die entdeckt, dass sie magische Fähigkeiten hat. Der andere Strang erzählt von Kaz Brekker (Freddy Carter) und seiner Räuberbande, die einen großen Coup planen. So viel Inhalt passt natürlich nicht in 8 Folgen einer einzigen Staffel, weswegen die zweite Staffel „Shadow And Bone“ so gut wie gesichert ist.

Das wissen wir über „Shadow And Bone“ Staffel 2

Zunächst einmal ist klar, dass es überhaupt eine zweite Staffel geben wird! Das ist für Fans natürlich eine doppelt gute Nachricht: Einerseits wissen sie so, dass ihre Lieblingsserie auf jeden Fall fortgeführt wird, andererseits wissen auch alle an der Serie Beteiligten, dass sie gleich weitermachen können. So entstehen nicht noch längere Wartezeiten zwischen den Staffeln. Geduld wird natürlich trotzdem verlangt: Mit 18 Monaten müssen wir mindestens rechnen, bis die zweite Staffel kommt, „Shadow And Bones“ wird also nicht vor 2022 erscheinen. Wir KÖNNTEN noch erwähnen, wer von den Schauspieler*innen aus Staffel 1 auch in der neuen dabei sein wird – aber das wäre auch ein dicker Spoiler, immerhin sagt das auch indirekt, wer die erste Staffel nicht überleben wird. 🤫

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->