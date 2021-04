„How I Met Your Mother“: Spin-Off kommt!

Das ging jetzt doch ganz schnell: „How I Met Your Mother“ bekommt ein Spin-Off! Lange schon hielten sich die Gerüchte, dass eine Serie geplant sei, die den Spieß umdreht und eine Frau bei der Suche nach „dem Einen“ begleitet – nun ist es soweit! Doch wer spielt in dem „How I Met Your Mother“-Ableger mit? Kommen alte Charaktere, wie Ted, Barney und Robin vor? Und worum geht es genau? Wo streamt die neue Serie?! Wir haben alle wichtigen Infos für euch gesammelt!

Worum geht es bei „How I Met Your Father?“

Die Serie „How I Met Your Father” dreht sich um Sophie, gespielt von Hillary Duff, die ihrem Sohn die Geschichte erzählt, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Kommt uns bekannt vor, oder? 😉 Die Serie spielt im Jahr 2021 und zeigt Sophie und ihre Freund*innen, die versuchen in einer Zeit der Dating-Apps und grenzenlosen Möglichkeiten die „wahre Liebe“ zu finden. Duff hat sich sehr über diese Chance gefreut. In einem Interview sagte sie dazu: „Als Riesenfan von ‚How I Met Your Mother‘ ist es mir eine Ehre, dass [die Macher der Originalserie] mir ihr Baby anvertrauen. Ich bin ein bisschen nervös!“ Duff wird nämlich auch als Produzentin fungieren! 🤩

Die Macher*innen hinter „How I Met Your Mother“ werden demnach nicht am Start sein. Die Autoren Craig Thomas und Carter Bays haben bereits 2014 eine erste Folge zusammen mit Emily Spivey geschrieben, die wurde allerdings von keinem Studio abgenommen. Nun sitzen neue kreative Köpfe hinter der Serie und ein Abnehmer für die erstmal geplanten 10 Folgen hat sich auch schon gefunden …

Hulu sichert sich „How I Met Your Mother”-Spin-Off

Der Streaming-Dienst Hulu hat die Chance genutzt und sich die Rechte für die Serie geschnappt! Produziert wird die Serie, wie bereits „How I Met Your Mother“, von 20th Television. Aber Moment: Hulu hat die Serie bald im Angebot? Was heißt das für den deutschen Markt? Ja, es ist leider so, dass wir erst einmal auf das Spin-Off warten müssen. Der Streaming-Dienst von Hulu ist aktuell nicht in Deutschland verfügbar. 😞 Aber das muss noch lange nichts heißen! Wenn die Serie Erfolg hat (und wir sind ziemlich optimistisch), dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich andere Streaming- oder Fernsehdienste die Rechte krallen und wir auch in Deutschland Sophie bei der Suche nach dem „Vater“ zuschauen dürfen. Wir können es kaum erwarten und vertreiben uns bis dahin die Zeit mit Barneys krassesten Sprüchen – ob es in dem Spin-Off eine weibliche Version von ihm geben wird? 🤔