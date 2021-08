10 Fakten über "Stranger Things"-Star Joe Keery

Joe Keerys Schauspielrollen

Der nächste Film mit Joe Keery, der in die Kinos kommt, trägt den Namen "Free Guy". Dieser kommt Mitte August in die Kinos. Seinen Durchbruch hatte der Schauspieler mit der bekannten Rolle des Steve Harrington in "Stranger Things". Seit der zweiten Staffel gehört er sogar zum Hauptcast. Und auch davor war Joe nicht gerade faul. Er war Teil von verschiedenen Serien wie "Chicago Fire", "Sirens" und "Empire". Außerdem ist Joe Keery Absolvent der DePaul University und studierte an der Theaterschule, bevor er 2014 seinen Abschluss machte.

"Stranger Things": Die besten und schlechtesten Eigenschaften der Charaktere

Joe Keerys: DAS unterscheidet ihn von seiner Rolle als Steve!

Im Real-Life ist Joe Keery genau das Gegenteil von seinem Charakter Steve in "Stranger Things". Er hat kein großes Ego und redet nicht viel, es sei denn, er hat etwas zu sagen. Im echten Leben ist er nicht so ein Dussel wie in der Netflix-Serie. Was beide aber gemeinsam haben: Sie sind beide sehr lieb und freundlich. Das sagen zumindest Joes Kolleg*innen! 😜

Joe Keery: Stranger Things Spin-Off?

Geplant war, dass Joe Keery seine Rolle als Steve Harrington in "Stranger Things" nur eine Staffel lang spielt. Die Gründer der Netflix-Serie, die Duffer Brüder, waren jedoch so von ihm begeistert, dass sie sich dazu entschlossen haben, seine Rolle auszubauen. Nun gehört er zum Hauptcast und wir werden noch so einiges von ihm in der neuen Staffel 4 von "Stranger Things" sehen. Außerdem wird schon seit Monaten über ein mögliches "Stranger Things" Spin-Off mit Gaten Matarazzo alias Dustin Henderson gemunkelt. Darüber würden sich alle Fans sehr freuen! 😍

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Für diese "Stranger Things" Rolle hat er eigentlich vorgesprochen!

Ja, richtig gelesen. Eigentlich wollte Joe Keery ursprünglich eine andere Rolle haben. Nämlich die Rolle des Jonathan! Dafür hat er auch im Casting vorgesprochen. Wie wir wissen, hat jedoch Charlie Heaton diese Rolle an Land gezogen. Jetzt im Nachhinein ist Joe mehr als glücklich, die Rolle des Steve bekommen zu haben. Durch seine Rolle bei "Stranger Things" verdient Joe nämlich so einiges!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Joe Keery: Vermögen

Das Vermögen der 29-Jährigen soll sich auf ein Reinvermögen von ca. 3 Millionen US-Dollar bewegen. Natürlich gibt es viele verschiedene Quellen und daher ist eine genaue Angabe schwer. Aber "Stranger Things" hat Joe Keery finanziell sehr gutgetan und sein Vermögen nach oben getrieben.

Joe Keery ist Musiker

Joe Keery ist nicht nur ein Schauspieler, sondern auch ein Musiker. Er spielt Gitarre und singt für eine Band namens "Post Animal". Die Gruppe spielt Psych-Rock-Musik. Bevor Keery zu Post Animal kam, veröffentlichte er seine eigene Musik und nannte sich zu dieser Zeit "Cool Cool Cool".

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Joe Keery: Geburtstag, Alter, Sternzeichen

Joe Keery wurde am 24. April 1992 geboren. Damit ist er aktuell 29 Jahre alt. Und sein Sternzeichen ist Stier. Stiere sind absolute Familienmenschen. Sie sind ruhig, zuvorkommend, können aber auch stur sein.

Joe Kerry: Größe

Joe Keery ist 1,80 Meter groß.

Joe Keery: Heiratet er seine Freundin?

Schauspieler Joe Keery hat seine Freundin Maika Monroe 2017 bei gemeinsamen Dreharbeiten zu dem Movie "After Everything" kennengelernt. Dabei handelt es sich um einen Drama-Comedy-Film. Seitdem sind die beiden ein Herz und eine Seele und zeigen sich immer wieder vertraut und verliebt in der Öffentlichkeit. Gemunkelt wird auch, dass die beiden vorhaben zu heiraten. Dazu gibt es aber (bisher) keine genaueren Infos.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Joe Keery: Instagram

Aktuell hat Joe kein Instagram. Er hatte Instagram (und das auch des längeren) hat seinen Account aber vor wenigen Tagen gelöscht. Sein Unser-Name war @uncle_jezzy. Eventuell hat er sein Konto auch nur deaktiviert und kommt wieder zurück. Seine Freundin Maika Monroe hat nach wie vor Insta unter dem Namen @maikamonroe.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->