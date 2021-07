„The Kissing Booth“ gehört zu den besten Netflix-Filmen gegen Langeweile – zurecht, die Figuren rund um Elle, ihrem besten Freund Lee und ihrem Boyfriend Noah sind superwitzig! Die Filmreihe gehört zu den beliebtesten auf Netflix, weswegen sich alle Fans gefreut haben, als klar war, dass es einen dritten Teil geben wird. 😍 Der Trailer ist gerade raus und stellt große Fragen: Bleiben Elle und Lee befreundet? Wie wird es mit der Beziehung zwischen Elle und Noah weitergehen? Schaut man sich den Trailer an, merkt man, wie sehr Elle unter dem Druck, beiden gerecht zu werden, leidet … 😱

Die besten High School Filme

Wie wird sich Elle entscheiden?

Der Trailer zeigt Elle, Lee, Lees Freundin Rachel und Noah, wie sie ihren letzten gemeinsamen Sommer verbringen. Noah wurde in Harvard angenommen und so scheint es, als müssten Elle und er sich auf eine Fernbeziehung einstellen. Allerdings wurde auch Elle in Harvard angenommen – was noch niemand weiß! Dumm nur, dass sie eigentlich schon seit ihrer Kindheit beschlossen hatte, zusammen mit ihrem Bestie Lee auf die U.C. Berkeley zu gehen! Puh, was für ein Durcheinander! Der Trailer zeigt, wie sehr Elle zwischen den Fronten steht, denn natürlich sind Lee und Noah auch noch (sehr unterschiedliche) Brüder, die aus unterschiedlichen Gründen Zeit von Elle in ihrem letzten gemeinsamen Sommer einfordern. Noah möchte mit seiner Freundin noch ein paar schöne Momente genießen, Lee will mit ihr eine Bucket-Liste abarbeiten, die die beiden als Kinder gemacht haben. Und was möchte Elle eigentlich? Das scheint die zentrale Frage des Films zu werden.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Wie geht es mit Elle weiter?

Im Trailer wird klar, dass Elle mit den Erwartungen, die beide Männer in ihrem Leben haben, nicht gut zurechtkommt. Sie möchte für ihren Boyfriend da sein, denn vielleicht wird sie ihn eine lange Zeit nicht sehen. Vielleicht aber doch, sollte sie sich für Harvard entscheiden! Andererseits möchte sie auch ihren besten Freund nicht enttäuschen. Der rechnet fest damit, dass sie eine gemeinsame Uni besuchen! Die Mutter der Brüder, Mrs. Flynn, gibt ihr im Trailer einen Rat, der ihr hoffentlich die Augen öffnet: „Vielleicht haben deine Entscheidungen mehr mit den Wünschen anderer Leute zu tun? Vielleicht ist es an der Zeit darüber nachzudenken, was du willst.“ Hoffentlich nimmt sich Elle diesen Rat zu Herzen!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->