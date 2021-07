„The Kissing Booth“: Aus nach Teil 3?

Der dritte Teil der „The Kissing Booth“-Filmreihe wird von Fans voller Ungeduld erwartet. Die Ungeduld ist nachvollziehbar, immerhin war der Werdegang vom dritten Teil rund um Elle, ihren besten Kumpel Lee und ihren festen Freund Noah eine emotionale Achterbahnfahrt! Erst hieß es, der Film käme später als erwartet (DANKE Corona). Wenige Tage danach verrieten uns die Stars vom Film dann doch noch den Starttermin und alle waren wieder einigermaßen beruhigt! Am 11. August geht’s ENDLICH weiter! Doch heute müssen wir leider mal wieder für Herzschlag sorgen bei den Fans, denn ein neues Poster wirft bei Fans die Frage auf, ob nach dem dritten Teil von „The Kissing Booth“ nun Schluss ist für die Filmreihe! 😱

Die besten Netflix-Filme gegen Langeweile

„Das Ende einer Ära“ … ?!?

Kürzlich veröffentlichte Autorin Beth Reekles, auf deren Büchern die „The Kissing Booth“-Filme basieren, das neue Poster zum dritten Teil. Die Fans waren begeistert, stolperten aber über den Text darauf: „Das Ende einer Ära“. Moment, was? Worauf genau bezieht sich dieser Satz? Gibt es etwa keinen Teil 4 und wir müssen uns bald von unseren liebsten Filmfiguren verabschieden?! Zumindest inhaltlich ergibt der Satz Sinn: Elle, Noah und Lee müssen sich alle damit auseinandersetzen, wohin es nach der High School gehen soll. Damit endet tatsächlich eine Ära, denn sie werden nicht gemeinsam auf einer Universität studieren können! Denn Lee wird auf die UC Berkeley gehen, während Noah in Harvard studieren wird. Elle hat die Möglichkeit, auf beide Universitäten zu gehen – doch für welche wird sie sich entscheiden? Oder bezieht sich der Text auf die Ära der Freundschaft zwischen Elle und Lee, die womöglich bald nicht mehr zusammen abhängen werden? Der zweite Satz auf dem Poster könnte die Fragen komplett auf den Kopf werfen – und eine ganz andere Möglichkeit eröffnen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Der Beginn von allem anderen“

Denn direkt unter dem ersten Satz heißt es auf dem Poster: „Der Beginn von allem anderen.“ Puh, okay, also müssen wir uns um die Zukunft von Ella, Lee und Noah doch keine Sorgen machen? Vielleicht bedeutet es sogar etwas ganz anderes: Könnte es sogar mehr als drei Teile von „The Kissing Booth“ geben?! Es ist nämlich so: Bevor Netflix das erste Buch von Autorin Reekles zu einem Film machte, gab es auch gar nicht mehr Material! Die Autorin hat erst an den nächsten Büchern geschrieben, als der Netflix-Film so ein großer Erfolg wurde. Deswegen ist Teil 3 der Buchreihe auch gerade erst fertig geworden und kann vorbestellt werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein vierter Teil (oder sogar noch mehr!) gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Immerhin war die Filmreihe bei Netflix supererfolgreich und wir gehen mal davon aus, dass der dritte Teil das auch wird. Wir drücken die Daumen, dass der Autorin noch ein paar Ideen für weitere Teile kommen und wir uns am 11. August nicht von Elle und Co. trennen müssen. 🥺🤞

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->