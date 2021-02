"After Love": Der erste Teaser ist da!

Happy Valentinstag! Am Tag der Liebe gab es eine Überraschung für alle "After"-Fans, denn der erste offizielle Teaser zu "After Love" wurde veröffentlicht – und der ist eine ziemlich sexy Ansage! Der Teaser besteht nämlich zu 95 % aus ziemlich heißen Aufnahmen zwischen Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin). Fans spekulieren deshalb jetzt schon, ob Teil 3 der "After"-Reihe krasser wir, als die Vorgänger "After Truth" und "After Passion". Wir würden sagen: Es sieht ganz danach aus …

Wann startet "After Love" in den Kinos?

Aus dem Buch "After We Fell" wird in den deutschen Kinos "After Love". Mittlerweile ist die komplette "After"-Reihe abgedreht. Ihr fragt euch, wann Teil 3 und 4 kommen? Tja, das ist nur eine Frage der Zeit. Teil 3 von "After Passion" soll angeblich schon 2021 in den Kinos starten. Ein genaues Datum steht jedoch NOCH nicht fest.

"After Love": Was erwartet euch in Teil 3

In dem Teaser erkennt man, dass es in der Fortsetzung viel um das Thema "Vertrauen" gehen wird. "Ich dachte, wir wollten ehrlicher zueinander sein. Wieso vertraust du mir nicht? Du vertraust keinem, du kontrollierst nur alle", sagt Tessa (Josephine Langford) im Teaser zu Hardin (Hero Fiennes-Tiffin). Außerdem hat auch schon Hero Fiennes-Tiffin verraten, was er sich für Teil 3 von "After" wünscht. Aber Fans sind besonders happy über ein paar Details des Trailers, die an die Buch-Vorlage erinnern. Die Szene im Trainingsraum und auch die im Whirlpool kennen Fans schon aus den Büchern.

