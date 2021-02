"After Passion": Was denkt Hero Fiennes-Tiffin über Hardin Scott?

Hero Fiennes-Tiffin ist mit seiner Rolle als "Hardin Scott" in "After Passion" zum Mega-Star geworden und bei Fans auf der ganzen Welt beliebt. Besonders happy waren also alle, als bekannt wurde, dass Teil 3 von "After Passion" schon 2021 erscheinen wird. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder mehr von Tessa und Hardin sehen und so, wie wir die Film-Reihe kennen, wird es auch in diesem Jahr heiß zugehen. In einem Interview haben die "After Truth"-Stars Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin haben schon verraten, wie es war die Sex-Szenen zu drehen. In einem neuen Interview gesteht Hero Fiennes-Tiffin jetzt, was Hardin in seinen Augen wirklich ausmacht …

Hero Fiennes-Tiffin: Diese Eigenschaft macht Hardin besonders

Bei den Fans ist "Hardin Scott" extrem beliebt, aber wie sieht es bei Hero Fiennes-Tiffin aus? In einem Interview hat der "After Passion"-Star verraten, was seine Rolle so besonders macht: "Das Spannende an Hardin ist, dass er sich immer dann krass verändert, wenn sich Tessa verändert. Die ganze Reise in 'After' zeigt auch, wie er parallel zu Tessa versucht, die beste Version von sich selbst zu sein. Er wird von einem Menschen, der er gar nicht sein möchte, zu einer Person die er sein will." Stimmt, Hardin und Tessa erleben viele Höhen und Tiefen in ihrer Liebe, trotzdem hält sie ein besonderes Ziel zusammen: Sie wollen zusammen glücklich werden. Wie das ausgeht, werden wir in den kommenden Teilen "After We Fell" und "After Ever Happy" zu sehen bekommen.

