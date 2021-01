"After"- Reihe wird noch dieses Jahr fortgesetzt

Der offizielle Account der "After"-Filme postete ein Video der Filmregisseurin Castille Landon, die an den Dreharbeiten von Teil drei und vier beteiligt war. "Ich habe letzten Juli angefangen, an dem Projekt zu arbeiten und habe zusammen mit der Autorin Anna Todd und dem Produzenten Jen Gibgot das Skript entworfen. Wir haben uns darauf fokussiert, nah an der Handlung der Bücher zu bleiben und Hessa aus dem Buch, lebendig zu machen", erzählt die Filmregisseurin. Aufgrund der andauernden Coronakrise sind die "After"-Stars Hero Fiennes-Tiffin und Josephine Langford für die Dreharbeiten sogar nach Europa gekommen! "Ich kann es kaum erwarten euch den neuen Teil von 'After' in 2021 zu zeigen. Frohes neues Jahr", verabschiedet sich Castille Landon.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Details zum dritten Teil der "After"-Reihe

Gerade als der zweite Teil "After Truth" in die Kinos gekommen ist, wurden Teil drei und vier der "After"-Reihe schon bestätigt. Doch was erwartet uns im dritten Teil? Da die Handlung wieder sehr nah am Buch sein wird, kann man davon ausgehen, dass Hardin und Tessa mit ihrer Beziehung vor neuen Herausforderungen stehen werden, besonders als rauskommt, dass Tessa ein großes Geheimnis vor Hardin hat. Außerdem wird es im Cast ein paar Änderungen geben: Shane Paul McGhie (Landon) wird in den neuen Filmen nicht mehr vor der Kamera stehen und wird in Teil 3 und 4 von "Chilling Adventures of Sabrina"-Star Chance Perdomo ersetzt. Auch von Dylan Sprouse, der in "After Truth" Trevor verkörpert hat, müssen die Fans sich leider verabschieden. Hero Fiennes-Tiffin hat auch einen Wunsch für Teil drei der "After"-Reihe: "Ich hoffe, Hardin und Tessa werden über einen Regenbogen und pinke fluffige Wolken rennen und alles ist großartig", erzählte der "After"-Star in einem Interview. Ob es trotz der vielen Herausforderungen und Hürden zu so einem Happy End von Hessa kommen wird, werden wir dann alle in Teil drei der "After"- Reihe erfahren. Wir sind auf jeden Fall schon mega gespannt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->