Landon wird von "Chiling Adventures of Sabrina"-Star gespielt

Wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass der "After Passion"-Star Shane Paul McGhie die Filmreihe leider verlässt, steht nun bereits fest, wer den Nachfolger von Landon spielen wird – und es ist kein unbekanntes Gesicht! Hardins (Hero Fiennes Tiffin) Stiefbruder und Tessas (Josephine Langford) Kumpel wird künftig von einem Netflix-Star gespielt! Chance Perdomo, der bekannt aus der Serie "Chilling Adventures of Sabrina" ist, wird in den neuen "After"-Teilen die Rolle des Landon übernehmen!

Neue Cast-Mitglieder im "After"-Film

Dass sich der Cast in der "After"-Filmreihe immer mal ändert, ist nichts Neues. Schließlich hatten auch Karen und Ken Scott (Hardins Eltern) in "After Truth" neue Gesichter. Außerdem durften sich Fans über Neuzugang Dylan Sprouse in Teil 2 freuen. Neben Chance Perdomo gibt es noch weitere neue Mitgleider in der After-Family, wie jetzt bekannt gegeben wurde! Tessas Verlagschef Christian Vance wird jetzt nicht mehr von Charlie Weber, sondern von Stephen Moyer (bekannt aus "True Blood") gespielt. Seine Verlobte Kimberly wird ebenfalls neu besetzt: Sie wird jetzt von "Vampire Diaries"-Star Arielle Kebbel gespielt. Und zuletzt übernimmt Mira Sorvino die Rolle von Tessas Mutter, die bisher von Selma Blair gespielt wurde. Puh, das sind ja echt viele Veränderungen!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

