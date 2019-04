Josephine Langford: Das ist ihr Highlight an „After Passion“

"After Passion"-Star Josephine Langford hat jetzt endlich verraten, was sie an dem Kinofilm am liebsten mag …

After Passion: Josephine Langford auf Erfolgskurs

So krass: Josephine Langford (21), die Schwester von "Tote Mädchen Lügen Nicht"-Star Katherine Langford, (22) ergatterte vor Kurzem die Hauptrolle im neuen Mega-Kinofilm "After Passion". An der Seite von Co-Star Hero Fiennes-Tiffin spielt sie die Rolle der Studentin Tessa Young. Bisher läuft der Film mega gut und bescherte Josephine Langford mindestens genau so viel Erfolg wie ihrer Schwester mit der Netflix-Serie. Der Film läuft übrigens auch bei uns seit dem 11. April im Kino – hast du ihn schon gesehen? Stimm unten ab!

Josephine Langford: Das liebt sie an "After Passion"

In einem neuen Interview mit Teen Vogue verriet Josephine Langford das ein- oder andere Detail von den Dreharbeiten. Unter anderem wurde sie gefragt, was sie am meisten daran feiert, momentan mit dem Film auf großer Tour zu sein und was ihr am meisten daran gefällt, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihre Antwort: "Die Fans sind das beste an allem!" Weiter schwärmt sie: "Bisher hatte ich kaum die Möglichkeit, viele von ihnen persönlich zu treffen, deshalb feiere ich die Presse-Tour umso mehr!"

"After Passion": Fans treffen ihre Idole

Bei Autogrammstunden, Premieren und anderen Events bekommen die Fans des Films gerade die Möglichkeit, ihre Idole und die anderen Schauspieler zu treffen. Das gefällt Josephine besonders gut! "Es ist toll zu sehen, wie glücklich das Menschen macht. Eines ihrer Lieblings-Bücher wurde zu einem Film umgewandelt und somit lebendig gemacht – das ist toll für sie! Es ist wunderschön zu sehen, dass man mit seiner Arbeit jemanden glücklich machen kann." Aww, wie süß! Und das hat sie ganz bestimmt – denn auf der ganzen Welt sehen tausende von Menschen "After Passion" im Kino und sind begeistert! Was hältst du von der Romanze?”

