„After Passion“: Josephine Langford musste denken wie „Tessa“

Ihr kennt es sicher: Wenn ihr ein Buch gelesen habt und das mega feiert, habt ihr hohe Erwartungen an die Verfilmung. Am besten sollen die Schauspieler alles möglichst genau so darstellen, wie man es sich beim Lesen immer vorgestellt hat. Das weiß auch Josephine Langford. Um sich in die Rolle der „Tessa“ für die Buchverfilmung von „After“ so gut wie möglich hineinfühlen zu können, beschäftigte die Australierin sich intensiv mit ihrem Filmcharakter.