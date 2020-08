"After Truth": So hat sich das Leben von Hero Fiennes Tiffin verändert

"After Truth": Star-Interview in der neuen BRAVO

Ende 2019 wurden wir ans Set von "After Truth" eingeladen, um Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott) und Josephine Langford (Tessa Young) bei den Dreharbeiten in Atlanta (USA) zu begleiten. Damals war alles noch top secret! ;) Inzwischen steht der Starttermin für Teil 2 von "After Passion" längst fest! Wie ist es den beiden Talenten in der Zwischenzeit ergangen? Im BRAVO-Talk hat der Hardin-Darsteller erzählt, was sich für ihn seit dem ersten Teil verändert hat.

Hero Fiennes Tiffin spricht über seinen Erfolg

Als "After Passion" (basierend auf der Buchreihe von Anna Todd) im Frühjahr 2019 in die Kinos kam, wurden Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford fast über Nacht zu Stars! Während Hero zuvor bereits Bekanntheit durch die Darstellung des jungen Voldemorts in "Harry Potter" erlangte, hatte Josephine eher kleinere Schauspielrollen übernommen. Doch mit ihren Rollen als Hardin und Tessa schafften sie jetzt den Karriere-Durchbruch. Ob sich dadurch viel für sie verändert hat? "Ich versuche immer dafür zu sorgen, dass mich der Erfolg nicht verändert", erzählte der 22-Jährige im BRAVO-Interview und klingt damit sehr bodenständig. "Ich arbeite jetzt mehr, was ich toll finde", ergänzt Hero. Dafür ist er der "After"-Familie sehr dankbar! Apropos Familie: Am Set sind die Schauspieler wirklich zu einer kleinen Familie zusammengewachsen!

Der Trailer zum neuen Kinofilm sieht mega vielversprechend aus:

Das ganze Interview mit den beiden "After Truth"-Stars kannst du in der aktuellen BRAVO nachlesen! Hier haben Hero und Josephine noch mehr spannende Details verraten – und darüber gesprochen, wie es war in "After Passion" 2 mit Dylan Sprouse zu arbeiten! 😍

