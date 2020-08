„After Truth“: Dylan Sprouse spricht Klartext 

Dylan Sprouse im 2. Teil von „After Passion“ dabei

Seit frühester Kindheit standen die Zwillinge Cole und Dylan Sprouse gemeinsam vor der Kamera, wurden später mit ihrer eigenen Disney-Serie „Hotel Zack & Cody“ weltberühmt. Obwohl sie vor Kurzem noch betonten, wie gerne sie mal wieder gemeinsam drehen würden, gehen die beiden schauspielerisch schon lange getrennte Wege. Mit riesigem Erfolg: Während Cole seit 2017 als Jughead Jones im Netflix-Hit „Riverdale“ zu sehen ist, sahnte Dylan im August letzten Jahres eine fette Filmrolle im zweiten Teil von „After Passion“ ab, der schon bald in unseren Kinos zu sehen ist. Wie Constantin Film gerade erst verkündete, startet das Sequel in Deutschland offiziell am 3. September. Auch der erste Trailer ging schon online:

Dylan Sprouse über seine Rolle in „After Truth“

In „After Truth“ spielt Dylan Tessas (Josephine Langford) neuen, attraktiven Arbeitskollegen Trevor, der für jede Menge Gefühlschaos und vor allem rasende Eifersucht bei Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) sorgt. In einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Filmreihe sprach Dylan jetzt Klartext darüber, warum ihn die Rolle so gereizt hat. „Nun, zuallererst und vor allem ist er unglaublich sexy, das war also die Nummer eins auf der Liste“, scherzte der 28-Jährige.

„Trevor ist ein Charakter, den ich noch nie zuvor gespielt habe. Ich nehme allgemein gerne solche Rollen an, die mich auf eine andere Art und Weise herausfordern oder mich dazu drängen, jemand zu sein, der ich in meinem alltäglichen Leben nicht bin. Das war wahrscheinlich der wichtigste Grund“, fügte er hinzu. „Und auch, weil ich nach Gesprächen mit dem Cast und dem Team einfach wusste, dass wir ein gutes Arbeitsumfeld haben werden. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein“, so Dylan.

