Cole Sprouse und Bruder Dylan Sprouse: Steile Karriere nach oben

2005 war ein besonderes Jahr für Cole Sprouse und seinen Zwillingsbruder Dylan Sprouse. Die beiden haben mit der US-amerikanischen Sitcom "Hotel Zack & Cody" ihre ersten großen Rollen ergattert. Dies war aber nicht das erste Mal, dass die beiden Jungs vor der Kamera standen. Bereits im zarten Alter von sechs Monaten waren die Brüder in der Serie "Grace Under Fire" zu sehen. Seither gingen die Schauspielkarrieren der beiden steil bergauf. Cole Sprouse ist Teil der Netflix-Serie "Riverdale" und könnte sich auch nicht vorstellen jemals aus der Erfolgsserie auszusteigen. Dazu liebt er seine Rolle und seine Kollegen viel zu sehr. Und auch sein Zwillingsbruder ist als Schauspieler in Filmen wie "After Passion 2" zu sehen. Cole und Dylan Sprouse würden sich auch über ein gemeinsames Film-Projekt sehr freuen, bisher kam jedoch nicht das passende Angebot reingeflattert. Ob sich das nun geändert hat? 🤔

Cole Sprouse spricht Klartext über "Hotel Zack & Cody"-Reboot

Mehr als 15 Jahre ist es nun schon her, seitdem die erste Folge von "Hotel Zack & Cody" über den Bildschirm lief. Die Fans von Dylan und Cole Sprouse lieben die Serien und würden sich sehr über ein Reboot freuen. Falls du "Hotel Zack & Cody" noch nicht kennen solltest, es gibt aktuell alle Staffeln der Serie auf Disney+ zu streamen (Stand: 20.05.2020). Cole hat nun ein Statement zu einem Neustart der Komödie abgegeben: „Ich bin der Meinung, wir hatten ein großes Privileg, ein Teil der Sendung gewesen zu sein. Und wir hatten wirklich immer viel Spaß. Aber das Risiko die Show und unserer Erinnerungen mit einem Reboot kaputtzumachen ist, denke ich, einfach zu groß. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sie Zuschauer heute mit der Story doch nicht mehr so viel anfangen können. Es fühlt sich einfach nicht richtig an.“ Wie es aussieht, wird es also vorerst keine neuen Abenteuer von Zack und Cody geben, aber vielleicht überdenkt Cole Sprouse seine Meinung noch. 😊

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!