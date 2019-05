„After Passion“: Alles was ihr über Teil 2 wissen müsst

„After Passion“ 2: Titel und erste Infos

Eingefleischte Fans wissen natürlich, dass die „After“-Buchreihe aus insgesamt vier Bänden besteht. Die Wahrscheinlichkeit war also von Anfang an groß, dass nach „After Passion“ bald auch der zweite Teil „After We Collided“ mit Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin in den Hauptrollen verfilmt werden würde. Jetzt, wo es offiziell ist, rasten wir aber trotzdem total aus! Buchautorin Anna Todd höchstpersönlich verkündete vor wenigen Tagen die frohe Botschaft auf Instagram und kann es selbst kaum fassen: „Leute, die ‚After We Collided‘-Ära ist angebrochen! WIR BEKOMMEN EINE FORTSETZUNG!!!“, schrieb die 30-jährige US-Amerikanerin total aufgeregt zu einem Post, der das Deckblatt des neuen Drehbuchs zusammen mit der Romanvorlage zeigt. „Wie ihr sehen könnt, habe ich diesmal auch das Skript geschrieben und ich bin so aufgeregt, alles, was auf diesen Seiten geschrieben steht, auf die Kinoleinwand zu bringen!“, so Anna Todd weiter.

Mega aufregend für die Schrifstellerin, denn im ersten Teil wirkte sie „nur“ als Produzentin mit. Wann die Dreharbeiten beginnen, ist noch nicht bekannt. Aber wir werden euch dazu natürlich auf dem Laufenden halten!

