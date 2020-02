Hinter den Kulissen von "After Passion 2"

Erst vergangene Woche haben wir den ersten, heißen Teaser-Trailer zu "After Passion 2" zu sehen bekommen. Viel mehr wissen wir über die Fortsetzung des Kinofilms aber leider noch nicht. Dafür wurde jedoch immer wieder ein bisschen Bild- und Videomaterial vom Set auf Insta geteilt. Zum Beispiel scheint es wohl, als würde Tessa (Josephine Langford) ihren Geburtstag in Teil 2 feiern und auch eine Kostüm-Party oder ähnliches könnte vorkommen, wenn man sich den Post von Steph (Khadijha Red Thunder) anschaut. Außerdem gab's hinter den Kulissen von "After Passion 2" auch einiges zu lachen, wie etwa als Josephine und Dylan ihr Q&A verbocken. Beim Bücher-Weihnachtsbaum aus der Story von Kimberly Vance-Darstellerin Candice King fragten sich die Fans sofort, was der wohl bedeuten könnte. Da Tessa und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) aber krasse Bücher-Fans sind, gehört der vielleicht ihnen.

Der "After Passion 2"-Cast ist eine Famile

Welche Pics der "After Passion 2"-Stars uns aber am aller besten gefallen, sind die, auf denen zu erkennen ist, wie sehr sie sich auch im real Life mögen. Die Hauptdarsteller Katherine Langford und Hero Fiennes-Tiffin kuscheln miteinander oder Hero posiert mit seinem kleinen Kollegen Max Ragone (Smith). Und auch mega cute: Das Gruppenbild der ganzen "After Passion 2"-Mannschaft, auf dem auch Dylan Sprouse zu sehen ist, der im zweiten Teil mitspielt. Die Caption dazu: "After We Collided Family Dinner". Übrigens haben auch wir die Darsteller am Set besucht: Was wir da alles erlebt haben, erfahrt ihr bald in der neuen BRAVO!

