"After Passion 2": Filmstart in Deutschland verzögert sich

Fans warten schon sehnsüchtig auf den Start von "After Truth", wie die Fortsetzung des Films in Deutschland heißen wird. Nachdem kürzlich der erste Teaser-Trailer von "After Passion 2" veröffentlicht wurde und klar ist, dass es zwischen Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) und Tessa (Josephine Langford) wieder heiß zugehen wird, können es Fans kaum erwarten. Ursprünglich war der Filmstart auf den heutigen Tag (13.02.2020) angesetzt, doch die Veröffentlichung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Dabei hoffen Fans so sehr, dass sie ihre Film-Helden bald wiedersehen können …

Hero Fiennes-Tiffin & Josephine Langford: Kommen die "After-Passion"-Stars nach Deutschland?

Zum ersten Teil von "After Passion" haben Hero Fiennes-Tiffin und Josephine Langford auf ihrer Promo-Tour keinen Halt in Deutschland gemacht, was viele Fans ziemlich enttäuscht hat. Nachdem jetzt klar ist, das der Film in Deutschland weltweit am erfolgreichsten wahr, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass die beiden Schauspieler vorbeikommen. Außerdem wird Dylan Sprouse im zweiten Teil von "After Passion" mitspielen, wenn wir ganz viel Glück haben, kommt auch er nach Deutschland! Bisher ist noch kein genauer Termin für den Deutschland-Besuch bestimmt, da dieser vermutlich sehr vom "After Truth"-Filmstart abhängt. Aber bei uns erfahrt ihr natürlich sofort, wenn es etwas Neues gibt!

