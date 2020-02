Schau dir den ersten "After Passion 2"-Trailer an!

Zugegeben so richtig viele Infos haben wir zu "After Passion 2" noch nicht. Wir wissen nur vom zweiten Buch der Reihe, dass die Beziehung von Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) nicht einfacher wird. Und: Schauspieler Dylan Sprouse wird in "After Passion 2" beziehungsweisen "After Truth", wie er in Deutschland heißen wird, mitspielen. Jetzt haben wir endlich den ersten Teaser bekommen, doch der gibt uns auch nicht so viele Hinweise. Denn darin sitzt Tessa auf Hardins Schoß und sagt "Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du f**st mich, oder du gehst". Daraufhin küsst er sie und der Aufruf "Stay tuned" (Bleibt dran!) wird eingeblendet. Aber seht selbst:

Wann kommt "After Passion 2" ins Kino?

Der eigentliche Starttermin für "After Passion 2" war mal auf den 13. Februar 2020, also diesen Donnerstag, angesetzt. Allerdings wurde er danach auf unbestimmte Zeit verschoben, obwohl der Film schon seit letzten September abgedreht ist. Nach wie vor gibt es keinen neuen Release-Termin, aber wir halten euch auf dem Laufenden.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!