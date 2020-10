Shane Paul McGhie steigt bei "After" aus

Nachdem wir uns mit Dylan Sprouse über einen tollen Neuzugang in der "After"-Reihe freuen konnten, müssen wir uns nun von einem anderen Darsteller verabschieden. Shane Paul McGhie, der Landon spielte, hat seinen Fans via Instagram mitgeteilt, dass er nicht länger Teil des Casts sein wird: "Schweren Herzens verkünde ich, dass ich nicht in Bulgarien drehen werde. Wir konnten zu keiner Vereinbarung kommen und ich musste eine harte Entscheidung treffen. Ich musste für mich einstehen, wie Landon es tun würde." Obwohl es offensichtlich Unstimmigkeiten gab, betont "After"-Star Shane, wie dankbar er für die Rolle und die große Fan-Liebe ist.

Das passiert mit Shanes Rolle in "After" 3

Wer nun an Stelle von Shane Paul McGhie mit ans coole "After"-Set nach Bulgarien reisen darf und seinen Part als Landon übernimmt, ist bisher noch völlig unklar. Der Schauspieler hat aber bereits einen großen Wunsch an alles Fans: "Bitte heißt den Schauspieler, der mich ersetzen wird, willkommen und behandelt ihn respekt- und liebevoll, so wie ihr es bei mir seit meinem ersten Tag getan habt." Diesen Gefallen werden sie Shane und dem neuen Mitglied der "After"-Crew sicher tun, schließlich hat vor allem letzterer keine Schuld am Ausstieg des beliebten Darstellers.

