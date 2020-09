"After Truth" ist bereits ein Mega-Kinoerfolg

Erst seit dem 3. Septemer läuft der neue romantische Film "After Truth" mit Hero Fiennes-Tiffin (Hardin) und Josephine Langford (Tessa) in den Kinos. Und schon jetzt ist der Film, in dem diesmal auch Neuzugang Dylan Sprouse (Trevor) mitspielt, ein voller Kinoerfolg! Bereits am ersten Tag kamen 100.000 Besucher in die Vorstellung. Crazy! Das Leben von Hero Fiennes Tiffin hat sich seit dem "After"-Hype sehr verändert, wie er uns im BRAVO-Interview verraten hat. Das wird auch vorerst so bleiben, denn mitlerweile wurden Teil 3 und Teil 4 von "After" bestätigt! Juhuu! Viele Fans fragen sich ebenfalls, ob es die "After"-Filme auch auf Netflix zu streamen geben wird?

Tessa & Hardins Liebesgeschichte: Läuft "After Truth" auf Netflix?

Der Streaminganbieter stellt einige beliebte Filme und Serien zur Verfügung. Gehören "After Passion" und "After Truth" auch dazu? Auf unsere Nachfrage antwortete Netflix, dass sie bisher leider noch keine Infos dazu haben. Es ist also unklar, ob und wann die Filme auf Netflix landen werden. Wir halten euch auf bravo.de auf jeden Fall immer auf dem Laufenden und berichten sofort, sobald es etwas Neues zu "After" gibt! 😊

