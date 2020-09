„After“: Teil 3 und 4 bestätigt!

Es wird zwei weitere "After"-Filme geben

Eigentlich dachten die "After"-Fans, dass diese Woche nicht mehr besser werden könnte, schließlich kam gestern nach langem warten endlich der zweite Teil in die Kinos. "After Truth" mit Neuzugang Dylan Sprouse als cuter Trevor kam bei den Zuschauern/innen bisher schon mega gut an. Und nun überraschten uns die Hauptdarsteller Hero Fiennes-Tiffin und Josephine Langford mit einer krassen Videobotschaft: "Unzählige Menschen haben hinter den Kulissen richtig hart gearbeitet und wir können euch endlich sagen, dass der dritte und vierte Film offiziell produziert werden!" Yaaaay, "After" Teil 3 und 4 kommen! Und Hero betonte noch: "Schaut euch alle "After"-Seite an, um Updates zu bekommen." Das machen wir definitiv!

Darum geht's in "After" Teil 3 und 4

Schon in ihrem Ankündigungs-Video sieht man die passenden Hashtags zu den nächsten beiden Filmen #afterwefell und #aftereverhappy, weshalb wir davonausgehen, dass auch diese beiden sehr nah an der Handlung der Buchreihe bleiben. Im dritten "After"-Buch stehen Hardin und Tessa mit ihrer Beziehung vor neuen Herausforderungen, vor allem als rauskommt, dass sie ein riesiges Geheimnis vor ihm hat. Und in "After" Teil 4 erwartet uns sicher ein rasantes und emotionales Ende, bei dem wir erfahren, ob die beiden es trotz aller Probleme schaffen, ihre Liebe aufrechtzuerhalten. Es gibt sogar ein fünftes Buch, in dem Hardins Geschichte vor Tessa erzählt wird. Doch, ob auch das verfilmt wird, wissen wir bisher nicht.

Und in unserem brandneuen BRAVO-Talk mit Hero Fiennes-Tiffin, Josephine Langford und Dylan Sprouse erfahrt ihr noch mehr über die "After Truth"-Stars:

