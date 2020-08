„After“-Star Josephine Langford: Fans wünschen sich Lebenszeichen

Josephine Langford: Kein Fan von Instagram

Ab dem 3. September wird die Schauspielerin im neuen Kinofilm "After Truth" zu sehen sein. Seit sie Teil der "After"-Verfilmung ist, hat sich das Leben von Josephine Langford ganz schön verändert! Durch den krassen Erfolg von "After Passion" wurden sie und ihr Film-Kollege Hero Fiennes Tiffin quasi über Nacht zu Stars. Inzwischen ist es für viele Fans ganz selbstverständlich geworden, dass ihre Vorbilder sie auf Social Media mitnehmen und private Details aus ihrem Leben verraten. Nicht so Josephine Langford – sie ist kaum aktiv auf Instagram.

Fans vermissen die "After Truth"-Darstellerin

Ihr letzter Insta-Post stammt bereits vom 13. April 2019. Wow, das ist über ein Jahr her! Insgesamt hat die 23-Jährige bisher nur 26 Beiträge auf der Foto-Plattform veröffentlicht. Die meisten Bilder zeigen Eindrücke aus Städten, Josephine Langford selbst ist nur selten zu sehen. Das finden ihre Fans natürlich sehr schade. Sie würden sich mal wieder ein Lebenszeichen von ihr wünschen. Gerade in den letzten Tagen häufen sich vermehrt Kommentare, in denen User schreiben "Wir vermissen dich ❤️." Schließlich dauert es nicht mehr lange, bis der neue Kinofilm anläuft und gerade dann wünschen sich die Fans mehr Content! Ein Kommentar unter ihrem letzten Foto ist dabei besonders beliebt: "Lasst uns eine Petition starten, damit Josephine öfter postet", schreibt der Nutzer. An Kreativität mangelt es den Fans jedenfalls nicht. :) Hoffentlich liest die Schauspielerin die Kommentare und meldet sich spätestens zum Filmstart zurück. Oder sie legt eine Insta-Pause ein – wie es auch vor Kurzem "Riverdale"-Star Cole Sprouse getan hat.

