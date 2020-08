“After Truth”: So hat sich das Leben von Josephine Langford verändert

"After Truth": Star-Interview in der aktuellen BRAVO

Ab dem 3. September läuft endlich der zweite Teil der "After"-Reihe in den Kinos – "After Truth" mit Josephine Langford (23) und Hero Fiennes Tiffin (22) in den Hauptrollen! Lange vor dem Kinostart durften wir die beiden Stars bei den Dreharbeiten im US-Staat Atlanta besuchen. Dort hat uns nicht nur Hero Fiennes Tiffin verraten, wie sich sein Leben verändert hat, sondern auch sein Co-Star Josephine Langford.

Josephine Langford wird seit "After Passion" öfter erkannt

Auch wenn sie als Tessa Young ihr Schauspieltalent bereits bewiesen hat, hatte die gebürtige Australierin vor "After Passion" kaum Erfahrung im Filmbusiness. Die "After"-Kinofilme waren ihren ersten großen Rollen. Seitdem ist sie weltweit bekannt! Im BRAVO-Interview verriet die Schauspielerin uns, dass sich ihr Alltag aber kaum verändert hat. "Außer, dass ich jetzt öfter erkannt werde", so das junge Talent. "Es gibt auch mehr Fan Edits von mir im Internet", ergänzt sie. "Ansonsten würde ich nicht sagen, dass ich mich anders fühle." Damit klingt sie auf jeden Fall sehr bodenständig und sympathisch! :) Der ganze Ruhm hat nicht dazu geführt, dass Josephine abgehoben ist. Auch ihr Instagram-Account macht deutlich, dass die 23-Jährige in der Öffentlichkeit nicht viel über sich preisgibt. Gerade mal 26 Bilder hat sie auf Insta bisher veröffentlicht. Ihr letzter Post war bereits im April 2019! Erfahrt hier noch mehr spannende Facts über den "After"-Star.

Hier kannst du dir den Trailer zu "After Truth" schon mal ansehen:

