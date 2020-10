„After“-Verfilmungen weichen von Büchern ab

Szenen werden geändert, Figuren gestrichen und Dialoge umgeschrieben: Wenn erfolgreiche Bücher wie die „After“-Reihe von Anna Todd als Film oder Serie auf die Leinwand gebracht werden, müssen sich die Fans oft auf Neuerungen und Überraschungen gefasst machen. Denn nicht immer wird die Buch-Vorlage Wort für Wort umgesetzt. Genau das ist auch bei der Verfilmung vom zweiten Buch „After Truth“ passiert, „After Truth“ ist online zu sehen und läuft gerade noch in den Kinos.

Regisseur erklärt fehlende Dreiecksbeziehung in „After Truth“

Im Film „After Truth“ fehlt ein wichtiges Detail, das im Buch immer wieder zum Thema wird: Tessas Beziehung zu Hardins Freund Zed. Im zweiten Teil der „After“-Reihe ist die Beziehung zwischen Tessa, Hardin, Zed und der Auftritt von Tessas Arbeitskollegen Trevor ein wichtiges Thema, das in den Filmen nicht wirklich aufgegriffen wird. Regisseur Roger Kumble hat in einem Interview mit ET verraten, warum nicht beide Dreiecksbeziehungen im Film zu sehen sind und wie er seine Entscheidung gegenüber Autorin Anna Todd begründet hat: „Ich kann nicht beide Dreiecksbeziehungen in einem 95-Minuten-Film zeigen. Jeder würde zu kurz kommen. Ich denke, wir sollten Trevor wählen, weil er das Gegenteil von Hardin ist.“ Teil 3 und 4 der „After“-Reihe sind bereits bestätigt, ob Zed darin eine größere Rolle spielen wird, ist noch unklar.

