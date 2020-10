"After Truth": Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin begeistern

Wenn sogar One-Direction-Star Liam Payne von "After Truth" schwärmt, weiß man, dass der Hype real ist. Schließlich basiert die Filmreihe auf einer Fanfiction der beliebten Band und lange Zeit hat sich keiner der Sänger dazu geäußert – bis jetzt. Die Hauptdarsteller Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin haben sich eben in die Herzen aller Zuschauer gespielt. So sehr, dass bereits Teil 3 und 4 der "After"-Reihe bestätigt wurde. Wer den Film gesehen hat, weiß jedoch, dass vor allem "After Truth" aus vielen heißen Sex-Szenen besteht. In einem Interview haben die beiden Hauptdarsteller jetzt verraten, wie sich das anfühlt …

So waren die Sex-Szenen für Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin

In einem Interview mit dem amerikanischen Celeb-Magazin "TooFab" spricht Hero Fiennes-Tiffin ganz gelassen über die Sex-Szenen: "Ich würde nicht sagen, dass es jemals hart war. Es ist ein Job. Wir sind Profis und wussten, worauf wir uns einlassen. Du tauchst auf und machst deinen Job. Bei allen Szenen gilt jedoch, dass es viel leichter wird, wenn man die ganze Crew und Cast kennt, dann muss das Eis nicht mehr gebrochen werden." So weit, so nüchtern Hero. Wir haben alleine vom Zuschauen Schweißausbrüche bekommen, aber wir sind ja auch keine Schauspieler. Josephine Langford sieht das auch ein kleines bisschen anders: "Ich persönlich finde immer etwas Neues, das mich nervös macht. Man findet immer etwas Neues, wovor man Angst haben kann. Meistens klingt das dann so: 'Oh, das habe ich schon mal gemacht … aber kann ich es auch auf eine andere Weise schaffen?'" Ein bisschen Aufregung ist bei den heißen Szenen in "After Truth" definitiv verständlich!

"After Truth" ist außerdem auch für den goldenen BRAVO-Otto-2020 nominiert! Wenn du Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin supporten möchtest, kannst du hier deine Stimme abgeben!

