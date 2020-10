"After Passion"-Figuren basieren auf One Direction

Die Fans der beliebten "After"-Reihe wissen, dass Autorin Anna Todd beim Schreiben der Bücher von der Band One Direction inspiriert wurde. After erschien zunächst online als Fan Fiction, bevor es weltweit ein Bestseller wurde. Hardins Rolle (Hero Fiennes Tiffin) war dabei an Sänger Harry Styles angelehnt. Hardins Stiefbruder Landon, dessen Darsteller Shane Paul McGhie die "After Passion"-Filmreihe nun leider verlässt, wurde von Liam Payne inspiriert. Lange Zeit hat sich keiner der 1D-Mitglieder zu den Filmen geäußert – bis jetzt. Liam Payne hat auf Instagram verraten, was er von After Truth wirklich denkt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Liam Payne ist ein Fan von "After Truth"

Liam Payne, der kürzlich seine Verlobung mit Maya Henry bestätigt hat, hat sich den neuesten Film zusammen mit seiner Verlobten im Kino angeschaut. Erst nachdem er "After Truth" gesehen hatte, erfuhr der 27-Jährige von dem Ursprung der Filmfiguren. Und er findet es toll – vor allem die Rolle des Landon! "Mir gefällt es, dass mein Charakter den fürsorglichen Stiefbruder spielt und immer nur das Beste für jeden will", erzählt Liam in einem Insta-Live.Obwohl der ehemalige 1D-Sänger zugibt, dass er selbst ein bisschen mehr wie der Charakter Hardin Scott ist! Alles in allem scheint der US-Star den Film zu mögen, denn er will sich den dritten Teil unbedingt im Kino anschauen! 😍Die neuen Teile werden die "After"-Stars Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford übrigens in Europa drehen. Die Dreharbeiten dazu haben bereits begonnen – mit dabei ist diesmal ein "Chilling Adventures of Sabrina"-Star!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->