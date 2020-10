Neuer Cast in "After Truth" 3 und 4

In den letzten Tagen überschlagen sich die News zur "After"-Reihe. Kaum wurden Teil 3 und 4 von "After Truth" mit Hero Fiennes Tiffin (Hardin) und Josephine Langford (Tessa) bestätigt, wurde auch schon bekannt, dass ein beliebter "After Passion"-Star die Filmreihe verlässt. Leider müssen die Fans sich von Shane Paul McGhie (Landon) verabschieden. Er wird in den neuen Filmen nicht vor der Kamera stehen, wie er in einem Instagram-Post verkündet hat. Ersatz für ihn wurde jedoch schnell gefunden: Der "Chilling of Adventures"-Star Chance Perdomo spielt in "After Truth" Teil 3 und 4 Hardins Stiefbruder.

Die „After“-Stars drehen jetzt in Europa

Auch der Drehort wird sich aufgrund der Corona-Pandemie ändern, wie die Filmmacher bekannt gaben. "Wir drehen in Osteuropa, weil die Covid-Zahlen dort weit niedriger sind, als an den Drehorten von Film 1 und 2", heißt es in einem Instagram-Post. Konkret werden Hero, Josephine und ihre Kollegen nun in Bulgarien drehen, wie bereits Shane Paul McGhie verraten hatte. Auf einem ersten Foto vom Set sieht man bereits, wie Josephine, Hero und der neue Landon-Darsteller Chance gemeinsam ihren Text lernen. Alle Drei wirken happy!

