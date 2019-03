Hero Fiennes-Tiffin: Darum hat er „After“ selbst noch nicht gesehen

Hero Fiennes-Tiffin wartet noch auf den richtigen „After“-Moment

Es ist kaum zu glauben, aber Hero Fiennes-Tiffin hat sich „After“ noch nicht angeguckt. Und das, obwohl der 21-Jährige die Hauptrolle in dem Film spielt, der schon Wochen vor seiner Veröffentlichung im April megamäßig gehypt wird. Warum er bisher darauf verzichtet hat? Das hat er jetzt in einem Interview verraten! Und der Grund dafür ist irgendwie ein bisschen witzig: „Ich warte noch auf den richtigen Moment – Mein Laptop ist kaputt. Aber ich hätte natürlich trotzdem die Möglichkeit, den Film zu gucken. Ich werde ihn anschauen, wenn die Zeit dafür reif ist. Sich selbst in einem Film zu sehen, fühlt sich immer ein bisschen seltsam an“, erklärte der frühere „Harry Potter“-Star und fügte hinzu: Sich selbst zu sehen, fühlt sich immer seltsam an. Aber sich selbst in Sex-Szenen zu sehen, ist wahrscheinlich noch etwas seltsamer!“

