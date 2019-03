Hero Fiennes-Tiffin liest ein bisher unveröffentlichtes „After“-Kapitel vor!

„After“-Autorin Anna Todd: „Es war so unwirklich, ‚Hardins‘ Stimme zu hören“

Besser geht’s kaum, oder? Ein noch komplett unveröffentlichtes, neues „After“-Kapitel vorgelesen zu bekommen und dann auch noch von einer ganz besonderen Stimme: Hero Fiennes-Tiffin (21), der in der Buchverfilmung die Rolle des „Hardin Scott“ übernimmt. Das ist nicht nur für alle „After“-Fans ein absolutes Highlight, sondern auch für die Buchautorin Anna Todd selbst: „Es war so unwirklich, ‚Hardins‘ Stimme zu hören, wie sie von dem Schauspieler kommt, der ihn spielt“, erzählte die 29-jährige Schriftstellerin in einem Interview und lobte den Darsteller für seine Leistung: „Hero hat so viel dafür getan, in ‚Hardins‘ Charakter einzutauchen und das macht sich vor allem in diesem Extra-Kapitel bemerkbar. Ich kann es kaum erwarten, bis meine Leser es hören können“, so Anna Todd. Na, seid ihr schon gespannt auf Heros Lesekünste? Hier könnt ihr reinhören!

Der „After“-Kinofilm startet am 21. April in den Kinos. Alle Infos zum Film gibt’s hier!

