Head: „After“-Filmreihe geht weiter

Nachdem die Romanverfilmung von „After Passion“ im vergangenen Jahr riesige Erfolge gefeiert hat, kam Anfang September endlich der von den Fans sehnlichst erwartete 2. Teil „After Truth“ in die Kinos. Neben den Hauptdarstellern Hero Fiennes Tiffin als Hardin und Josephine Langford als Tessa ist auch Inanna Sarkis als Molly Samuels wieder dabei. Kurz nach der Verkündung, dass Film 3 und 4 der „After“-Reihe schon bestätigt sind, überraschte Inanna die Fans nun mit einer weiteren großartigen Neuigkeit: Sie ist zum ersten Mal Mama geworden!

„After“-Star Inanna Sarkis bringt Tochter zur Welt

Auf Instagram gab die 27-Jährige die Geburt ihrer Tochter bekannt und teilte gleich eine ganze Reihe niedlicher Fotos.

„Nach 42 Wochen Schwangerschaft und 22 Stunden Wehen ist unsere kleine Kartoffel endlich da und es war all das wert. Ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt und ich verspreche dir, deine beste Freundin und deine Beschützerin zu sein“, schrieb Inanna dazu und verriet auch noch den Namen ihrer Tochter: Nova! Vater der Kleinen ist Model und Schauspieler Matthew Noszka, den man u. a. aus dem Netflix-Weihnachtsfilm „Tage wie diese“ kennt. Für die stolzen Eltern, die seit drei Jahren zusammen sind, ist es der erste Nachwuchs.

