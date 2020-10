Liam Payne sieht sich bei "After" manchmal eher in Hardin als in Landon

Vor kurzem erst schwärmte Liam Payne ziemlich von der "After"-Filmreihe, denn er war mit seiner Verlobten Maya Henry im Kino. Dem Musiker war davor gar nicht bewusst, dass die Geschichte auf einer Fan-Fiction rundum seine Band One Direction basiert. Die Rolle, die ihm dabei nach empfunden ist, ist der liebe Halbbruder Landon. Doch Liam erklärte: "Manchmal bin ich, glaube ich, mehr wie der Hauptcharakter Hardin, der aber natürlich Harry Styles darstellen soll." So oder so feiert er die Filme mega und erklärte: "Glückwunsch an das Mädchen, das die Geschichte geschrieben hat. Es ist so cool, dass die Band so viele tolle Sachen kreiert hat. Ich schau' mir Teil 3 definitiv an."

Falls du übrigens auch so ein großer "After"-Fan bist wie Liam Payne, kannst du den Film hier zum Lieblings-Movie bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020, Deutschlands größtem Community-Award, wählen!

Ein Film nur über diesen "After"-Charakter? Liam Payne würde es feiern

Auch wenn er sich in einigen Situationen eher mit Bad Boy Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) identifizieren kann, liebt er seine "After"-Rolle Landon (bisher Shane Paul McGhie, ab Teil 3 Chance Perdomo) doch sehr. Vor allem, da dieser besonders fürsorglich ist und immer nur das Beste für alle möchte. Genau deshalb würde sich Liam Payne auch wünschen, dass dessen Geschichte noch weiter erzählt wird. So betonte er: "Persönlich finde ich, dass Landon sein eigenes Spin-off bekommen sollte." Wir sind gespannt, ob die Macher das ebenfalls so sehen und Liams Traum mit einem Extrafilm nur über seinen "After"-Charakter erfüllen. Die Millionen Fans weltweit wären sicher dabei!

