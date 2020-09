"After"-Bücher feierten großen Erfolg

Seit den Kino-Erfolgen von "After Passion" und "After Truth" hat sich das Leben der Hauptdarsteller Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin fast über Nacht verändert! Dass die Filme an den Kinokassen so durch die Decke gingen, ist kein Wunder, denn bereits die "After"-Bücher waren ein mega Erfolg. Dahinter steckt die 31-jährige Autorin Anna Todd, die den ersten Roman 2013 zunächst als Fan-Fiction online veröffentlichte. Und so nahm alles seinen Lauf!

Anna Todd verrät ihre Lieblingsszene von "After Truth"

Für "After Truth" arbeiteten die Filmemacher eng mit Anna Todd zusammen. Die Autorin war bei "After" Backstage immer mit dabei und hat nun in einem Interview mit Promiflash verraten, welche Szene ihr am besten gefallen hat! Wer "After Truth" also noch nicht gesehen hat, sollte jetzt lieber nicht weiterlesen, denn es folgt ein SPOILER!!! ... Im zweiten Teil kommt Hardins Mutter über Weihnachten zu Besuch. Da sie nichts von der Trennung von Tessa und ihrem Sohn weiß, schlafen die beiden in einem Zimmer, um den Schein zu wahren. Die beiden haben sich noch nicht ganz versöhnt und versuchen deshalb die Finger voneinander zu lassen. Aber die Leidenschaft zwischen Tessa und Hardin lässt sich einfach nicht unterdrücken. Genau das fand Autorin Anna Todd an der Szene auch so toll. Es herrsche so viel Spannung und Feuer in der Luft, denn die Charaktere von Hero und Josephine kommen mal wieder nicht gegen ihre Gefühle an! Die Liebes- und Sex-Szenen werden in Teil 3 und 4 von "After Truth" hoffentlich mindestens genauso leidenschaftlich bleiben! ;)

