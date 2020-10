„After Truth“: Kinostart in den USA verschoben

Bereits ab dem 3. September konnten sich Fans "After Truth" in den deutschen Kinos ansehen. Kürzlich haben Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford verraten, wie es für sie war, die Sex-Szenen zu drehen. Auch in vielen anderen europäischen Ländern war der Kinostart im September – nicht so in den USA. Weil dort die Corona-Pandemie besonders schlimm verläuft, wurde der Veröffentlichungstermin immer wieder verschoben! Krass, die armen US-Fans mussten sehr lange warten ... Diesen Freitag, am 23. Oktober läuft "After Truth" nun endlich in Amerika an. Noch besser: Den Film gibt es sogar online zu sehen.

"After"-Film wird in den USA online zu sehen sein

Schon lange wünschen sich die Fans, dass es "After Truth" auf Netflix zum Streamen gibt. Dieser Wunsch wird leider nicht erfüllt – noch nicht jedenfalls! Dafür wurden immerhin schon Teil 3 und 4 von "After" bestätigt. :) Aufgrund der schlimmen Corona-Lage in den USA haben sich die Filmemacher dazu entschlossen, den Streifen online anzubieten. Viele Kinos in Amerika haben noch nicht mal geöffnet. Außerdem soll verhindert werden, dass die Fans ihre Gesundheit gefährden, wenn sie ins Kino gehen und so Kontakt zu vielen anderen Menschen haben. "After Truth" soll also ab dem 23. Oktober auf iTunes, Amazon und Google Play verfügbar sein. Ob das auch für Deutschland gilt, ist leider nicht ganz klar.

Übrigens: After Truth ist in der Kategorie Film/Serie für den BRAVO-Otto 2020 nominiert! Mit deiner Stimme kannst du den Film und die "After"-Stars supporten und beweisen, dass der Film die stärkste Fanbase hat! Hier kannst du voten!

