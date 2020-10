Fans begeistert von Dylan Sprouse in "After Truth"

Alle Fans sind ausgerastet, als bekannt wurde, dass Dylan Sprouse in Teil 2 von "After Passion" mitspielen wird. Zu sehen ist er in der Rolle als "Trevor", dem neuen Arbeitskollegen von "Tessa" (Josephine Langford), die ihm ganz schön den Kopf verdreht. Genau aus diesem Grund wird er von "Hardin" (Hero Fiennes-Tiffin) auch ganz liebevoll (Ironie an) "Fuck*ng Trevor". Fans waren total begeistert von Dylans Performance und hatten gehofft, ihn weiterhin in der "After"-Reihe zu sehen, trotzdem gibt es jetzt schlechte Neuigkeiten: Nachdem erst kürzlich bekannt wurde, dass ein "After Passion"-Star die Filmreihe verlässt, zieht jetzt auch Dylan Sprouse nach! Auf Instagram begründete er in einem emotionalen Post seine Entscheidung.

"After Truth": Dylan Sprouse verlässt Filmreihe

Mit diesem Instagram-Post verabschiedet sich Dylan Sprouse von seiner Rolle als "Trevor" und den "After Truth"-Fans. Instagram/@dylansprouse

Während der Film in Deutschland schon länger in den Kinos zu sehen war, ist er in Amerika erst kürzlich angelaufen. Deshalb wendet sich Dylan Sprouse direkt an seine amerikanischen Fans: "Ich weiß die Liebe und den Support von den "After Truth"-Fans für Trevor wirklich zu schätzen. Ich werde in den nächsten Filmen zwar nicht mehr mitspielen, hoffe jedoch trotzdem, dass euch meine Darstellung von ihm gefallen hat und ihr weiterhin die Geschichten und Hessa supportet. Ich hatte eine tolle Zeit am Set mit dem Cast und der Crew." Tschüss "Trevor", wir hatten dich wirklich schon ins Herz geschlossen … 😩

"After Truth" ist außerdem auch für den goldenen BRAVO-Otto 2020 nominiert! Wenn du deine Stars supporten willst, kannst du in der Kategorie "Serie/Film" für sie voten.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->