"After Truth": Der besondere Soundtrack zum Film

Musik hat schon immer eine wichtige Rolle in den "After"-Filmen mit Hero Fiennes-Tiffin und Josephine Langford gespielt. Schließlich basieren die Bücher auf einer Fan-Fiction von "One Direction". Sogar Liam Payne selbst schwärmte von "After Truth". Auch der Soundtrack zum Kinofilm unterstreicht die dramatische Liebesgeschichte zwischen Tessa und Hardin. Dazu gehören bekannte Songs wie "Love Me or Leave Me" von Little Mix und "We belong" von Dove Cameron. Zu einem weiteren Film-Song wurde nun endlich das offizielle Musikvideo veröffentlicht, in dem auch Hero und Josephine mitspielen!

Neues "After"-Musikvideo mit Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford

"Afriad of the Dark" von EZI lässt uns alle schönen und traurigen Tessa-Hardin-Momente noch einmal durchleben.😍 Falls ihr also den Kinofilm am liebsten wieder angucken wollt und sehnsüchtig darauf wartet, dass "After Truth" auf Netflix erscheint – haben wir die Lösung für euch: Hört euch den Song an und checkt das neue Musikvideo dazu aus! Viel Spaß!

Bis zum 13. Dezember kannst du übrigens noch bei der BRAVO Otto-Wahl abstimmen und damit "After Truth" als besten Film unterstützen! Stimm direkt ab!

