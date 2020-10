Tessa ist Hardins Hauptmotivation in "After"

Im zweiten Teil "After Truth" arbeiten Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) und Tessa (Josephine Langford) beide an ihrer Beziehung und weigern sich aufzugeben, auch wenn alles und jeder gegen sie zu sein scheint. Am Ende des Films sieht man sogar, wie Hardin seine Dämonen konfrontiert und versucht, nicht so viel zu trinken. Hero Fiennes-Tiffin sagte dazu in einem Interview mit der Teen Vogue: "Das Beste an der Beziehung mit Tessa ist für Hardin, dass sie die Hauptmotivation für ihn ist, sich selbst zu verbessern".

"After": Kommt Teil 3 2021 in die Kinos?

Der dritte und vierte Teil von "After" wurden bereits bestätigt. Ob es schon 2021 ein Wiedersehen mit Hardin und Tessa geben wird, ist leider noch unsicher, da aufgrund der andauernden Corona-Pandemie die Dreharbeiten zu "After" Teil 3 nach hinten verschoben wurden. Der Drehort hat sich dadurch auch verändert: Die "After"-Stars Hero Fiennes-Tiffin und Josephine Langford werden dafür nämlich nach Europa kommen! Doch Hero Fiennes-Tiffin hat schon verraten, wie es seiner Meinung nach im dritten Teil der Reihe für Hardin und Tessa weitergehen soll.

"After"-Hauptdarsteller will ein Happy End

"Ich hoffe, Hardin und Tessa werden über einen Regenbogen und pinke fluffige Wolken rennen und alles ist großartig", erzählt der "After"-Star. Doch so richtig spannend wäre die ganze Story dann nicht mehr wirklich und somit ist Hero Fiennes-Tiffin sich sicher, dass Hardin und Tessa noch einige Steine in den Weg gelegt werden, denn wie sich schon im zweiten Teil zeigt, "scheint es schon fast so, als würde alles gegen die Beiden spielen".

Wenn du deine Lieblingsstars aus „After“ unterstützen willst, kannst du hier bei der BRAVO-Otto Wahl 2020 für "After Truth" in der Kategorie Serie/Film abstimmen.

