„After“- Reihe abgedreht: Wann kommen Teil 3 und 4?

Dreharbeiten der „After“-Reihe erfolgreich beendet

In einem Interview mit Flaunt verriet "After"-Star Hero Fiennes Tiffin, dass sowohl die Dreharbeiten zu Teil drei und vier der "After"-Reihe abgeschlossen sind! Das sind wirklich super Nachrichten, wenn man bedenkt, dass die Corona-Krise, wie bei so vielen anderen Produktionen, Schwierigkeiten bereiteten. Die "After"-Stars Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford sind für die Dreharbeiten sogar nach Europa gekommen, damit die Fans nicht allzu lange warten müssen! Dass "After Love" und "After Forever" jetzt im Kasten sind, kann nur eins bedeuten: Es kann nicht mehr lange dauern, bis wir das Endergebnis zu sehen bekommen. Oder?

Wann werden Teil 3 und 4 der „After“-Reihe veröffentlicht?

Das genaue Veröffentlichungsdatum der beiden Teile steht leider noch nicht fest. Was aber sicher ist: Teil 3 "After Love" wird noch dieses Jahr kommen und der vierte Teil "After Forever" im Jahr 2022. Dass der dritte Teil sogar schon sehr bald im Kino laufen könnte, hat der offizielle Instagram- Account von"After" verraten! 👀 Lange müssen wir uns also nicht mehr gedulden, bis wir sehen, wie es mit Hardin und Tessa weitergeht und ob es für sie ein Happy End geben wird.

