Schulstress: Gründe und Tipps zum vermeiden

Wer hat Stress?

Chronischer Stress ist etwas Schlimmes. Er kann Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Nicht nur Erwachsene haben Stress, auch Kinder und Jugendliche können durchaus aufgrund der Schule großen Schulstress empfinden. Es gibt einige Anzeichen und Gründe für Stress und Tipps, was man da dagegen tun kann.

Gründe für Schulstress

Viele haben in der Schule Angst vorm Versagen und daher großen Schulstress. Weitere Gründe sind:

Druck von den Eltern

Gefährdete Versetzung

Prüfungsangst

Zu hohes Arbeitspensum

Druck von den Lehrer*innen

Angst vor schlechten Noten

Eigener Leistungsdruck

Folgen von Schulstress

Die Folgen von Schulstress können natürlich bei jedem*jeder anders ausfallen. Viele haben nur schwitzige Hände, wenn sie in der Schule einen Test schreiben und kommen sonst vielleicht ganz gut mit allem klar. Es gibt aber auch Schüler*innen (die Mehrheit), die an Schulstress leiden. An manchen Tagen mehr an manchen Tagen weniger. Statistiken zufolge hat jede*r zweite Schüler*in Schulstress. 😢 Was kann das für Auswirkungen auf deinen Körper haben?

Übelkeit

Bauchschmerzen

Schlaflosigkeit

Stimmungsschwankungen

Panikattacken

Kopfweh

Rückenschmerzen

Permanente Erschöpfung

Müdigkeit

Konzentrationsschwierigkeiten

Stress sollte man nicht unterschätzen! Ponomariova_Maria / istock

Wie merke ich, ob mein Kind Stress hat? Wie merke ich das ich Stress habe?

Generell empfiehlt es sich (wie immer) aufmerksam zu sein und im ständigen Austausch mit seinen Kindern zu sein. Egal, welches Alter sie haben, in welche Klasse sie geben, man sollte seinen Kids immer seine Hilfe und ein offenes Ohr anbieten und ihnen nicht das Gefühl geben „das bisschen Schule ist nicht stressig“. Und wenn du selbst Schüler*in bist und das hier ließt, dann gilt für dich natürlich dasselbe. Kommunikation ist nun mal das A und O und es kann dir keine*r helfen, wenn du mit niemanden über deine Sorgen und deinen Kummer sprichst. Zusammen mit deinen Eltern wird sich immer eine Lösung finden. Eventuell können sie dir bei deinen Hausaufgaben helfen, dir Nachhilfe ermöglichen oder unter die Arme greifen. Vielleicht hast du auch Geschwister, die dich supporten können. Gemeinsam werdet ihr eine Lösung finden und dem Schulstress den Kampf ansagen!

Tipps: Was kann ich gegen Stress tun?

Hier bekommst du ein paar Tipps gegen Stress/Schulstress:

Sprich mit deinen Liebsten und lass dir helfen!

Such dir ein Ventil. Fange z.B. mit einem Sport an oder mache Yoga

Trinke viel Wasser und ernähre dich gesund, dass macht deinen Körper leistungsstärker

Schlafe genug für eine gute Erholung

Vergiss nicht, dir auch etwas zu gönnen. Schufte nicht nur immer, sondern unternimm was mit deinen Freund*innen und hab Spaß!

Bring mehr Struktur in deinen Lernablauf hinein

Versuche dich besser zu organisieren, dann kann dir nichts durch die Lappen gehen

