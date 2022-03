Bei "Köln 50667" wird es extrem: Stevie wird verletzt!

Seiner Halbschwester hat Stevie schon vor Wochen geschworen, dass er seiner Drogen-Dealer-Karriere den Rücken zugewandt hat. Doch das ist eine Lüge! Immer wieder nimmt Stevie Drogen und vertickt diese. Nun steht er komplett mit dem Rücken zur Wand, weil er die Schulden zurückzahlen muss – und das auch noch in extrem kurzer Zeit!

Stevie geht zu weit!

Innerhalb von 24 Stunden muss Stevie 3.000 Euro auftreiben, sonst wird Dennis ihn einen Kopf kürzer machen. Da kommt Lea ums Eck und bittet ihren Bruder, das Geld aus ihrer Kasse auf die Bank zu bringen. Eigentlich sollte sich Stevie nichts mehr zu Schulden kommen lassen, aber seine Schulden sind hier genau der springende Punkt! Er hat das Gefühl, dass er keine andere Wahl hat, als Lea zu belügen und so zu tun, als wäre er Opfer eines Raubüberfalls geworden! Seiner Halbschwester die komplette Wahrheit sagen? Nein, das steht für Stevie nicht zur Debatte. Er geht sogar so weit, dass er sich von Oskar ins Gesicht schlagen lässt, dass der Überfall noch glaubwürdiger erscheint. Doch einer findet die ganze Geschichte sehr komisch …

Kevin glaubt Stevie kein Wort!

Kevin ist der Einzige, der Stevies Geschichte von Anfang an "sus" findet (steht für das englische Wort 'suspicious', zu Deutsch: verdächtig). Er versteht nicht, wieso Stevie nicht zur Polizei geht und eine Anzeige macht, wie jede*jeder andere, der*die überfallen wurde. Daraufhin wird auch Lea unsicher. Lügt sie etwa ihr eigener Bruder an? Hat er sie wirklich beklaut? Nein, das kann nicht sein! Oder bricht Stevies Lügenhaus nun zusammen? Und was geht bei Marc und George? Marc möchte aus dem Hostel aussteigen, aber sein Kumpel George versteht diese Entscheidung überhaupt nicht. Es kommt zu einem großen Streit. Ob die beiden sich wieder vertragen werden? Das erfahrt ihr diese Woche bei "Köln 50667", Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr! Wer eine Folge verpasst hat, kann diese einfach auf RTL+ streamen *. Wir wünschen viel Spaß!

